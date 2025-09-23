Trump to Discuss Gaza: മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളുമായി ട്രംപ് കുടിക്കാഴ്ച നടത്തും, പലസ്തീനെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്താൻ സാധ്യത

വാഷിംങ്ഡൺ: ഗാസയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ന് മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണും .
സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഖത്തർ, ഈജിപ്ത്, ജോർദാൻ, തുർക്കി, ഇന്തോനേഷ്യ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവരുമായി ട്രംപ് ബഹുമുഖ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് തിങ്കളാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.
ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും പുറമേ, യുദ്ധാനന്തര ഭരണം സംബന്ധിച്ച പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന.
ALSO READ: ഫ്രാൻസ് ഉൾപ്പടെ ആറ് രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ചു, ഇസ്രായേലിനുമേൽ നയതന്ത്ര സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു
ഇസ്രായേലിൻ്റെ പിൻവാങ്ങൽ സാധ്യമാക്കുന്നതിനും, ഗാസയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ധനസഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, ഗാസയിലേക്ക് സൈനികരെ അയയ്ക്കാൻ അറബ്-മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾ സമ്മതിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കാൻ ലോക നേതാക്കൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഒത്തുകൂടിയതിനു ശേഷമാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം. പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും.
