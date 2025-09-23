English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trump to Discuss Gaza: മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളുമായി ട്രംപ് കുടിക്കാഴ്ച നടത്തും, പലസ്തീനെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്താൻ സാധ്യത

ഗാസയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ  ട്രംപ് ഇന്ന് മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണും.  പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കാൻ ലോക നേതാക്കൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഒത്തുകൂടിയതിനു ശേഷമാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 23, 2025, 11:49 AM IST
  • യുദ്ധാനന്തര ഭരണം സംബന്ധിച്ച പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് ചർച്ച ചെയ്യും
  • ഗാസയിലേക്ക് സൈനികരെ അയയ്ക്കാൻ അറബ്-മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾ സമ്മതിക്കണമെന്ന് ട്രംപ്
  • അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും

Read Also

  1. Palestine Statehood: ഫ്രാൻസ് ഉൾപ്പടെ ആറ് രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ചു, ഇസ്രായേലിനുമേൽ നയതന്ത്ര സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു

Trending Photos

Kerala Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര!
7
Gold price today
Kerala Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര!
Money Plant: മണിപ്ലാന്റ് ചില്ലറക്കാരനല്ല..! വീടിനുള്ളിൽ വളര്‍ത്തുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളറിയാം
5
Money Plant
Money Plant: മണിപ്ലാന്റ് ചില്ലറക്കാരനല്ല..! വീടിനുള്ളിൽ വളര്‍ത്തുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളറിയാം
Sydney Sweeney: ആരാണീ സിഡ്‌നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്‌നി സ്വീനി എത്തുമോ?
10
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney: ആരാണീ സിഡ്‌നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്‌നി സ്വീനി എത്തുമോ?
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്; ധനു രാശിക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്; ധനു രാശിക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Trump to Discuss Gaza: മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളുമായി ട്രംപ് കുടിക്കാഴ്ച നടത്തും, പലസ്തീനെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്താൻ സാധ്യത

വാഷിംങ്ഡൺ: ഗാസയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ന് മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണും .
സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഖത്തർ, ഈജിപ്ത്, ജോർദാൻ, തുർക്കി, ഇന്തോനേഷ്യ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവരുമായി ട്രംപ് ബഹുമുഖ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് തിങ്കളാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. 
ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട്‌ പ്രകാരം, ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും പുറമേ, യുദ്ധാനന്തര ഭരണം സംബന്ധിച്ച പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന.

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: ഫ്രാൻസ് ഉൾപ്പടെ ആറ് രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ചു, ഇസ്രായേലിനുമേൽ നയതന്ത്ര സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു
ഇസ്രായേലിൻ്റെ പിൻവാങ്ങൽ സാധ്യമാക്കുന്നതിനും, ഗാസയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ധനസഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, ഗാസയിലേക്ക് സൈനികരെ അയയ്ക്കാൻ അറബ്-മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾ സമ്മതിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
 പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കാൻ ലോക നേതാക്കൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഒത്തുകൂടിയതിനു ശേഷമാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം. പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Donald TrumpIslamic countriesIsrael Palestine Conflict

Trending News