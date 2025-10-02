Trump To Meet Xi Jinpeng: അമേരിക്കൻ കർഷകരെ നിരാശരാക്കില്ല; ഷി ജിൻപെങ്ങിനെ കാണാൻ ഒരുങ്ങി ട്രംപ്

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപെങ്ങിനെ നാല് ആഴ്ചക്കകം കാണുമെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അറയിച്ചു. സൊയാ ബീൻസ് ആകും പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം.

Oct 2, 2025
  • നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ സൊയാ ബീൻസ് കർഷകരെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട്
  • ചൈനയുമായി വ്യാപാര കരാറിൽ എത്താത്തതിൽ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡനെ കുറ്റപെടുത്തി
  • ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തീരുവ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ചൈന അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സൊയാ ബീൻസ് വാങ്ങുന്നത് നിർത്തി

ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപെങ്ങിനെ നാല് ആഴ്ചക്കകം കാണുമെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അറയിച്ചു. സൊയാ ബീൻസ് ആകും പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം. അമേരിക്കയിലെ സൊയാ ബീൻസിൻ്റെ ഉയർന്ന ഉപഭോക്തക്കളായ ചൈന അടുത്തിടെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സൊയാ ബീൻസ് വാങ്ങാതായതിനെ തുടർന്നാണ് കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്. 

'നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ സൊയാ ബീൻസ് കർഷകരെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ്  ചൈനയുടെ നിലപാട്. നമ്മുടെ കർഷകരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിരാശരാക്കില്ല' എന്ന് ട്രംപ് തൻ്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു. കൂടാതെ, ചൈനയുമായി വ്യാപാര കരാറിൽ എത്താത്തതിൽ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡനെ കുറ്റപെടുത്തി. 

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തീരുവ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ചൈന അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സൊയാ ബീൻസ് വാങ്ങുന്നത് നിർത്തിയിരുന്നു. ഇത് അമേരിക്കൻ കർഷകർക്ക് കോടികളുടെ നഷ്ടം സൃഷ്ടിച്ചു. ശീതകാലത്തിലാണ് അമേരിക്കയിലെ സൊയാ ബീൻ ഏറ്റവും അധികം വിറ്റ് പോകുന്നത്, എന്നാൽ ചൈന ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ ആണ് ആശ്രയിച്ചത്. ഇത് അമേരിക്കൻ കർഷകരിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സൊയാ വാങ്ങി അമേരിക്കയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ഒരു വ്യാപാര കരാർ രൂപീകരിക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് യുഎസ് സെനറ്റർ ജോൺ ഹോവൻ പറഞ്ഞു.        

