Tariff: റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ തീരുവ തുടരും; ഇന്ത്യക്ക് ഭീഷണിയുമായ് ട്രംപ്

റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ തീരുവ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുമായ് ട്രംപ്. റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് ട്രംപിനോട് മോദി പറഞ്ഞെന്ന അവകാശ വാദത്തെ ഇന്ത്യ നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് തീരുവ ഭീഷണി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 20, 2025, 12:16 PM IST
  • 'ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, വൻ തോതിലുള്ള തീരുവകൾ നേരിടും'.
  • രാജ്യത്തെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രന്തീർ ജയ്സ്വൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

വാഷിംഗ്ടൺ: റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ തീരുവ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുമായ് ട്രംപ്. റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് ട്രംപിനോട് മോദി പറഞ്ഞെന്ന അവകാശ വാദത്തെ ഇന്ത്യ നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് തീരുവ ഭീഷണി. എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽ മാധ്യപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് തീരുവ നടപടിയെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചത്. 
ട്രംപിൻ്റെ വാദത്തെ എതിർത്ത ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ, 'ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, വൻ തോതിലുള്ള തീരുവകൾ നേരിടും' എന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ മറുപടി. 
അടുത്തിടെ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ, റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ ഇനി വാങ്ങില്ലെന്ന് മോദി ഉറപ്പുനൽകിയതായ്  അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.  രാജ്യത്തെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കാണ്  മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രന്തീർ ജയ്സ്വൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. 

