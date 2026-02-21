English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Donald Trump: സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ട്രംപ്; 150 ദിവസത്തേക്ക് ആഗോള താരിഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

Donald Trump: സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ട്രംപ്; 150 ദിവസത്തേക്ക് ആഗോള താരിഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഇന്ത്യയുമായി വളരെ നല്ല ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 21, 2026, 08:44 AM IST
  • സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ 150 ദിവസത്തേക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ 10% പകരച്ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ്.
  • നിലവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തീരുവകൾക്ക് പുറമെയാണിതെന്നും 1974ലെ വ്യാപാര നിയമപ്രകാരമാണ് ഉത്തരവെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി

Donald Trump: സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ട്രംപ്; 150 ദിവസത്തേക്ക് ആഗോള താരിഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

വാഷിങ്ടൺ: പകരച്ചുങ്കം റദ്ദാക്കിയ സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ 150 ദിവസത്തേക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ 10% പകരച്ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ്. നിലവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തീരുവകൾക്ക് പുറമെയാണിതെന്നും 1974ലെ വ്യാപാര നിയമപ്രകാരമാണ് ഉത്തരവെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പകരച്ചുങ്കം 18 ശതമാനമായി തുടരുമെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയുമായും നരേന്ദ്ര മോദിയുമായും നല്ല ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വൻ തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇന്ത്യ–പാക് യുദ്ധം ഉൾപ്പെടെ അ‍്ച് യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്ന അവകാശവാദം ട്രംപ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. 

Also Read: Andrew Mountbatten-Windsor Arrested: മുൻ രാജകുമാരന്‍ ആൻഡ്രൂ മൗണ്ട്ബാറ്റൺ വിൻഡ്സർ അറസ്റ്റിൽ

ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥകളിൽ മാത്രം വിനിയോഗിക്കേണ്ട അധികാരം ട്രംപ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് യുഎസ് സുപ്രീംകോടതി വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക നികുതികൾ റദ്ദാക്കിയത്. 1977-ലെ ഇന്റർനാഷണൽ എമർജൻസി ഇക്കണോമിക് പവേഴ്‌സ് ആക്ട് (IEEPA) പ്രകാരം ഇത്തരം ലെവികൾ ചുമത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. ആറിനെതിരെ മൂന്ന് വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു കോടതി വിധി. എമർജൻസി ഇക്കണോമിക് പവേഴ്‌സ് ആക്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഏകപക്ഷീയമായി നികുതികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പ്രസിഡന്റിന് അധികാരമില്ല. താരിഫ് ചുമത്താനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റിനല്ല, മറിച്ച് കോൺ​ഗ്രസിനാണ് യുഎസ് ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 

അഥേസമയം വിധിയെ ഭയാനകം എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. തനിക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്ത ജഡ്ജിമാർ രാജ്യസ്നേഹമില്ലാത്തവരും യുഎസ് ഭരണഘടനയോട് കൂറില്ലാത്തവരുമാണെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

