English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Donald Trump: 'തിരിച്ചടിച്ചാൽ പ്രത്യാഘാതം ഭീകരം, മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ശക്തിയോടെ നേരിടും'; ഇറാന് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

Donald Trump: 'തിരിച്ചടിച്ചാൽ പ്രത്യാഘാതം ഭീകരം, മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ശക്തിയോടെ നേരിടും'; ഇറാന് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

ഇറാന് വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണ് ട്രംപ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തിരിച്ചടിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം വളരെ ഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 1, 2026, 12:25 PM IST
  • ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്.
  • ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

Read Also

  1. Iran Attacks US Bases: ഖമനെയിയുടെ വധത്തിന് പ്രതികാരം; ഇറാൻ തിരിച്ചടി തുടങ്ങി! 27 അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു; ഇറാഖിലും ആക്രമണം

Trending Photos

Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു, വർധിച്ചത് 2000 രൂപയിൽ അധികം; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു, വർധിച്ചത് 2000 രൂപയിൽ അധികം; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചക്ക് വീണ്ടും കത്തിക്കയറി സ്വർണ വില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 5,240 രൂപ
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചക്ക് വീണ്ടും കത്തിക്കയറി സ്വർണ വില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 5,240 രൂപ
Gold Rate Kerala Today: മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ തുടക്കം, അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ തുടക്കം, അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
Horoscope Today February 28: ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന ദിനം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope Today February 28: ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന ദിനം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
Donald Trump: 'തിരിച്ചടിച്ചാൽ പ്രത്യാഘാതം ഭീകരം, മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ശക്തിയോടെ നേരിടും'; ഇറാന് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

വാഷിങ്ടൺ: ഇസ്രയേൽ യുഎസ് സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇറാൻ തിരിച്ചടിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം അതിഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസി‍ഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ​ഗാർഡ് ഇസ്രയേലിനെയും അമേരിക്കയെയും വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. വെറുതേ വിടില്ലെന്നും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുമായിരുന്നു ഐആർജിസി വ്യക്തമാക്കിയത്.

Also Read: Iran strikes US bases: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നു; ഖമനേയിയുടെ കൊലയാളികളെ വെറുതേ വിടില്ലെന്ന് ഐആർജിസി

എന്നാൽ ഇതിന് മറുപടിയായി ട്രംപ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്.. 

ഇന്നുവരെ നൽകിയതിനേക്കാൾ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അത് അവർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം, അങ്ങനെ അവർ ചെയ്താൽ, ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ര വലിയ ശക്തിയോടെ തങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. 

ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 

പ്രതികാര നടപടിയുമായി ഇറാൻ

ഖമനെയിയുടെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ തിരിച്ചടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. 27 യുഎശ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചായിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ഇറാന്റെ ആദ്യ ആക്രമണം. ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും അതീവ ജാ​ഗ്രതിയിലാണ്. ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ പ്രവാസികളെ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Donald Trumpiran israel warഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

Trending News