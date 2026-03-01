Donald Trump: 'തിരിച്ചടിച്ചാൽ പ്രത്യാഘാതം ഭീകരം, മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ശക്തിയോടെ നേരിടും'; ഇറാന് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

വാഷിങ്ടൺ: ഇസ്രയേൽ യുഎസ് സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇറാൻ തിരിച്ചടിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം അതിഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.
ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് ഇസ്രയേലിനെയും അമേരിക്കയെയും വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. വെറുതേ വിടില്ലെന്നും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുമായിരുന്നു ഐആർജിസി വ്യക്തമാക്കിയത്.
എന്നാൽ ഇതിന് മറുപടിയായി ട്രംപ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്..
ഇന്നുവരെ നൽകിയതിനേക്കാൾ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അത് അവർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം, അങ്ങനെ അവർ ചെയ്താൽ, ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ര വലിയ ശക്തിയോടെ തങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്.
ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പ്രതികാര നടപടിയുമായി ഇറാൻ
ഖമനെയിയുടെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ തിരിച്ചടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. 27 യുഎശ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചായിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ഇറാന്റെ ആദ്യ ആക്രമണം. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും അതീവ ജാഗ്രതിയിലാണ്. ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ പ്രവാസികളെ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
