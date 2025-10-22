Russia Ukraine War: പുടിനെ കാണാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്; രാജ്യങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തുന്നില്ല

യുക്രൈനിലെ അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ റഷ്യ നിരസിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കാനിരുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച മാറ്റിവച്ചു .
സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.
യുക്രൈനിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനായി താനും പുടിനും ഉടൻ തന്നെ ഹംഗറിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇളവുകൾ പരിഗണിക്കാൻ പുടിൻ തയ്യാറായില്ല. ഇതെ തുടർന്നാണ് കൂടിക്കാഴ്ച മാറ്റിയത്. ഇനി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച എന്നുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
ദീർഘകാലമായി തർക്കത്തിലായിരുന്ന കിഴക്കൻ ഡോൺബാസ് മേഖലയുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന റഷ്യയുടെ ആവശ്യമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സമധാന കരാറിൽ എത്തിചേരാൻ സാധിക്കാത്തത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.