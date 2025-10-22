English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 22, 2025, 02:24 PM IST
  • കിഴക്കൻ ഡോൺബാസ് മേഖലയുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം റഷ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
  • കിഴക്കൻ ഡോൺബാസ് മേഖലയുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം

Russia Ukraine War: പുടിനെ കാണാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്; രാജ്യങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തുന്നില്ല

യുക്രൈനിലെ അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ റഷ്യ നിരസിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്‍റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കാനിരുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച മാറ്റിവച്ചു .
സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്‌റോവും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. 
യുക്രൈനിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനായി താനും പുടിനും ഉടൻ തന്നെ ഹംഗറിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇളവുകൾ പരിഗണിക്കാൻ പുടിൻ തയ്യാറായില്ല. ഇതെ തുടർന്നാണ് കൂടിക്കാഴ്ച മാറ്റിയത്. ഇനി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച എന്നുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ദീർഘകാലമായി തർക്കത്തിലായിരുന്ന കിഴക്കൻ ഡോൺബാസ് മേഖലയുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന റഷ്യയുടെ ആവശ്യമാണ്  ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സമധാന കരാറിൽ എത്തിചേരാൻ സാധിക്കാത്തത്. 

