  • White House Shooting: വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം വെടിവയ്പിൽ രണ്ട് സൈനികർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്; അക്രമി കസ്റ്റഡിയിൽ

White House Shooting: വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം വെടിവയ്പിൽ രണ്ട് സൈനികർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്; അക്രമി കസ്റ്റഡിയിൽ

ഒരു വനിതാ സൈനികയ്ക്കും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 27, 2025, 06:11 AM IST
  • അക്രമി അഫ്​ഗാൻ പൗരനാണെന്നാണ് നി​ഗമനം.
  • വെടിവയ്പ്പിനെ തുടർന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അടച്ചു.
  • പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്‌തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

White House Shooting: വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം വെടിവയ്പിൽ രണ്ട് സൈനികർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്; അക്രമി കസ്റ്റഡിയിൽ

വാഷിംഗ്ടൺ: വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം വെടിവയ്പ്. 2 സൈനികർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. നാഷനൽ ഗാർഡ്സ് അംഗങ്ങള്ഡക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. അക്രമിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിനിടെ ഇയാൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. 

അക്രമി അഫ്​ഗാൻ പൗരനാണെന്നാണ് നി​ഗമനം. വെടിവയ്പ്പിനെ തുടർന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അടച്ചു. പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്‌തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വെസ്റ്റ് വെർജീനിയ സ്വദേശികളായ സൈനികർക്കാണ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. ഇതിലൊരാൾ സ്ത്രീയാണ്. അക്രമി നേരെ ഇവിടേക്കെത്തി ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. 

Also Read: Pathanamthitta Auto Accident: കാത്തിരിപ്പ്‌ വിഫലം, മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിൽ 4 വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; പത്തനംതിട്ട അപകടത്തിൽ മരണം രണ്ടായി

സൈനികരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണെന്നാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് വിലയിരുത്തൽ. വെടിവയ്പ് നടക്കുന്ന സമയം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് വിവരം.

