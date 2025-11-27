White House Shooting: വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം വെടിവയ്പിൽ രണ്ട് സൈനികർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്; അക്രമി കസ്റ്റഡിയിൽ

വാഷിംഗ്ടൺ: വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം വെടിവയ്പ്. 2 സൈനികർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. നാഷനൽ ഗാർഡ്സ് അംഗങ്ങള്ഡക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. അക്രമിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിനിടെ ഇയാൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
അക്രമി അഫ്ഗാൻ പൗരനാണെന്നാണ് നിഗമനം. വെടിവയ്പ്പിനെ തുടർന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അടച്ചു. പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വെസ്റ്റ് വെർജീനിയ സ്വദേശികളായ സൈനികർക്കാണ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. ഇതിലൊരാൾ സ്ത്രീയാണ്. അക്രമി നേരെ ഇവിടേക്കെത്തി ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു.
സൈനികരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണെന്നാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് വിലയിരുത്തൽ. വെടിവയ്പ് നടക്കുന്ന സമയം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് വിവരം.
