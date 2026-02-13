English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Ramadan 2026: റമദാൻ മാസം; സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയത്തിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ

Ramadan 2026: റമദാൻ മാസം; സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയത്തിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ

Ramadan 2026: മാനവവിഭവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയമാണ് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 13, 2026, 10:36 PM IST
  • റമദാൻ കാലത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് പ്രതിദിന ജോലി സമയത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

റമദാൻ മാസത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയത്തിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ. മാനവവിഭവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയമാണ് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. റമദാൻ കാലത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് പ്രതിദിന ജോലി സമയത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

റമദാൻ മാസത്തിൽ എല്ലാ സ്വകാര്യ മേഖല ജീവനക്കാർക്കും പ്രതിദിനം രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി കുറച്ചു നൽകണമെന്നും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ജീവനക്കാർക്ക് 'ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്ക്' രീതിയോ, 'റിമോട്ട് വർക്ക്' സൗകര്യമോ കമ്പനി നൽകണമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നോമ്പുകാലത്ത് ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കാനും, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും കൂടെ തൊഴിൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

കുറച്ച പ്രവൃത്തിസമയത്തിന് പുറമെ അധികമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം 'ഓവർടൈം' ആയി കണക്കാക്കണമെന്നും ഇതിന് ജീവനക്കാർക്ക് നിയമപരമായ അധിക വേതനത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ മേഖലയിലെ സമയക്രമവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 വരെയും വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെയുമാണ് റമദാൻ മാസത്തിൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം.

Ramadan 2026UAEWorking Hoursprivate sectorറമദാൻ 2026

