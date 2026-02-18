English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Ramadan 2026: റമദാൻ വിശുദ്ധ മാസം; 1440 തടവുകാർക്ക് യുഎഇ മോചനം പ്രഖ്യാപിച്ചു

Ramadan 2026: റമദാൻ വിശുദ്ധ മാസം; 1440 തടവുകാർക്ക് യുഎഇ മോചനം പ്രഖ്യാപിച്ചു

Ramadan 2026: യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനാണ് മോചന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 18, 2026, 11:00 PM IST
  • ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായ ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നു. ‍
  • കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന് പുതിയ തുടക്കം നൽകാനും വീണ്ടും അവസരം നൽകാനുമാണ് തീരുമാനം
  • പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം ഒത്തുചേരാൻ വീണ്ടും അവസരമൊരുക്കുന്നതാണ് മോചനമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.

Trending Photos

Relationship Astrology: ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നാളുകാർ; ദാമ്പത്യം പ്രശ്നമാകും
7
Relationship Astrology
Relationship Astrology: ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നാളുകാർ; ദാമ്പത്യം പ്രശ്നമാകും
Shiv Yog 2026: ശിവയോ​ഗത്താൽ ഇനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം; രാജകീയ ജീവിതം, ഇവർക്ക് ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ല
6
Shiv Yog
Shiv Yog 2026: ശിവയോ​ഗത്താൽ ഇനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം; രാജകീയ ജീവിതം, ഇവർക്ക് ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ല
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Ramadan 2026: റമദാൻ വിശുദ്ധ മാസം; 1440 തടവുകാർക്ക് യുഎഇ മോചനം പ്രഖ്യാപിച്ചു

റമദാൻ വിശുദ്ധ മാസം തുടങ്ങിയതിന്‍റെ സന്തോഷ സൂചകമായി 1440 തടവുകാർക്ക് മോചനം പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ. യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനാണ് മോചന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായ ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നു. ‍കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന് പുതിയ തുടക്കം നൽകാനും വീണ്ടും അവസരം നൽകാനുമാണ് തീരുമാനമെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം ഒത്തുചേരാൻ വീണ്ടും അവസരമൊരുക്കുന്നതാണ് മോചനമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും റമദാൻ മാസത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ തടവുകാർക്ക് മോചനം അനുവദിക്കാറുണ്ട്. അതീവ ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലാത്തവരെയാണ് സാധാരണയായി മോചനത്തിനായി പരിഗണിക്കുക. ഒമാനൊഴികെയുള്ള ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് റമദാൻ ഒന്നിലേക്ക് കടന്നു. ഒമാനിൽ നാളെയാണ് റമദാൻ ഒന്ന്. കേരളത്തിലും റംസാന്‍ വ്രതാരംഭം നാളെയാണ് തുടങ്ങുക. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Ramadan 2026UAEPrisonersUAE President

Trending News