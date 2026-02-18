Ramadan 2026: റമദാൻ വിശുദ്ധ മാസം; 1440 തടവുകാർക്ക് യുഎഇ മോചനം പ്രഖ്യാപിച്ചു

റമദാൻ വിശുദ്ധ മാസം തുടങ്ങിയതിന്റെ സന്തോഷ സൂചകമായി 1440 തടവുകാർക്ക് മോചനം പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ. യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനാണ് മോചന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായ ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നു. കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന് പുതിയ തുടക്കം നൽകാനും വീണ്ടും അവസരം നൽകാനുമാണ് തീരുമാനമെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം ഒത്തുചേരാൻ വീണ്ടും അവസരമൊരുക്കുന്നതാണ് മോചനമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.
എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും റമദാൻ മാസത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ തടവുകാർക്ക് മോചനം അനുവദിക്കാറുണ്ട്. അതീവ ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലാത്തവരെയാണ് സാധാരണയായി മോചനത്തിനായി പരിഗണിക്കുക. ഒമാനൊഴികെയുള്ള ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് റമദാൻ ഒന്നിലേക്ക് കടന്നു. ഒമാനിൽ നാളെയാണ് റമദാൻ ഒന്ന്. കേരളത്തിലും റംസാന് വ്രതാരംഭം നാളെയാണ് തുടങ്ങുക.
