UAE Drone Attack: യുഎഇക്ക് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം; ഹോ‍ർമുസിൽ വീണ്ടും അശാന്തി

Iran launches missile: ആക്രമണത്തെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ തങ്ങളാണെന്ന ആരോപണം ഇറാൻ നിഷേധിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 8, 2026, 11:36 AM IST
അബുദബി: യുഎഇയ്ക്കു നേരെ വീണ്ടും മിസൈൽ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി തുടരണമെന്ന് ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആക്രമണത്തെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ, ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ തങ്ങളാണെന്ന ആരോപണം ഇറാൻ ശക്തമായി നിഷേധിച്ചു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊന്നും യുഎഇയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മിസൈലുകളോ ഡ്രോണുകളോ അയച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ സൈനിക വക്താവ് ഇബ്രാഹിം സോൽഫഘാരി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, ഇറാനിയൻ എണ്ണ ടാങ്കറിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചതിലൂടെ അമേരിക്ക വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വെച്ച് തങ്ങളുടെ ടാങ്കറിന് നേരെ യുഎസ് സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനത്തിനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മേഖലയിൽ സംഘർഷം പുകയുന്നതിനിടെ, ഇറാനുമായുള്ള ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ ഇസ്രയേൽ സജ്ജമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹു പ്രതികരിച്ചു.

ഇതിനായി സൈന്യത്തിനും സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കും അദ്ദേഹം പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി നൽകിയ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് രാജ്യം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.

എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ ഉടൻ ഒരു ധാരണയിലെത്തിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ വീണ്ടും ഡ്രോൺ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. എണ്ണ ടാങ്കറിനെ ആക്രമിച്ചതിന് തിരിച്ചടിയായി യുഎസ് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

