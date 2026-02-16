English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Global Village Ramadan Offer: ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ആകേണ്ട, ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്ക് പോകാം; റമദാൻ സമ്മാനമായി​ പ്രത്യേക ഓഫർ

Global Village Ramadan Offer: ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ആകേണ്ട, ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്ക് പോകാം; റമദാൻ സമ്മാനമായി​ പ്രത്യേക ഓഫർ

റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് പ്രത്യേക ഫാമിലി ഓഫറാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 16, 2026, 10:45 PM IST
  • റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് ​ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ സന്ദർശന സമയത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
  • ഞായർ മുതൽ ബുധൻ വരെ വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ പുലർച്ചെ 1 മണി വരെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പ്രവർത്തനമുണ്ടാകും.
  • വ്യാഴം മുതൽ ശനി വരെ വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ പുലർച്ചെ 2 വരെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക.

Read Also

  1. Dubai-Salalah Flight: ദുബൈ-സലാല നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസ്; ഒമാൻ എയർ ജൂലൈ മൂന്ന് മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും

Trending Photos

Kerala Gold Rate 16 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപ
11
Gold price
Kerala Gold Rate 16 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപ
Kerala SM-42 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Samrudhi Lottery Result
Kerala SM-42 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Rajayoga In Surya Grahan: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം
7
Surya Grahan
Rajayoga In Surya Grahan: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം
Solar Eclipse 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണത്തിൽ ഈ ​ഗ്രഹ സംക്രമണം; മൂന്ന് രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലം
5
Chandra Gochar
Solar Eclipse 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണത്തിൽ ഈ ​ഗ്രഹ സംക്രമണം; മൂന്ന് രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലം
Global Village Ramadan Offer: ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ആകേണ്ട, ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്ക് പോകാം; റമദാൻ സമ്മാനമായി​ പ്രത്യേക ഓഫർ

ദുബായ്: പുണ്യമാസമായ റമദാൻ മാസത്തിന് തുടക്കമാകാറായിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം ഇഫ്താർ കൂടാൻ ​ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്ക് പോയാലോ? പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നിങ്ങളെ അവിടേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇനി അത് വേണ്ട. ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ കാരണം ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്കുള്ള യാത്ര മാറ്റി വെക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം ഇന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്കായി ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഒരു സർപ്രൈസ് പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

​ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഫാമിലി ഓഫർ

റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് കുടുംബങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ഓഫർ ആണ് ​ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫാമിലി ഓഫറിലൂടെ 30 ദിർഹത്തിന് നാല് പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കും. നാലിൽ കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടിക്കറ്റിനും വെറും 7.50 ദിർഹം വീതം അധികം നൽകിയാൽ മതി. ഇതാണ് ​ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഫാമിലി ഓഫർ.

ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ പരിമിതകാല ഫാമിലി ഓഫർ ലഭിക്കുക. വലിയ കുടുംബങ്ങൾക്കും സുഹൃദ്സംഘങ്ങൾക്കും ഒത്തുചേർന്ന് ഇഫ്താറും സുഹൂറും ആഘോഷിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ഈ ഓഫറിലൂടെയെന്ന് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഈ പുണ്യമാസത്തിലുടനീളം വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ രുചിക്കാനും, വിനോദപരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാനും, ഷോപ്പിംഗിനും, വ്യത്യസ്തമായ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാനുമൊക്കെ ഇവിടെ സാധിക്കും. 

ALso Read: UAE Lottery Result: 50 ലക്ഷം ദിർഹം ഇന്ത്യൻ പ്രവാസിക്ക്? യുഎഇ ലോട്ടറിയിലെ ഭാഗ്യശാലിയെ വെളിപ്പെടുത്തി

2026 - ഇയർ ഓഫ് ഫാമിലി

യുഎഇ 2026നെ 'കുടുംബ വർഷമായി' (Year of Family) ആചരിക്കുന്നതിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അവരുടെ 30-ാം സീസണിൽ ഈ ഫാമിലി ഓഫർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'കൂടുതൽ മനോഹരമായൊരു ലോകത്തേക്ക്' (A more wonderful world) കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സന്ദർശന സമയം

റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് ​ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ സന്ദർശന സമയത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞായർ മുതൽ ബുധൻ വരെ വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ പുലർച്ചെ 1 മണി വരെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പ്രവർത്തനമുണ്ടാകും. വ്യാഴം മുതൽ ശനി വരെ വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ പുലർച്ചെ 2 വരെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക.

റമദാൻ തുടക്കം

യുഎഇയിൽ റമദാൻ മാസത്തിന് ബുധനാഴ്ചയോ വ്യാഴാഴ്ചയോ തുടക്കമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മാസപ്പിറവി കാണുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും റമദാൻ വ്രതാരംഭം തുടങ്ങുക. ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി യുഎഇയിലെ ചന്ദ്രദർശന സമിതി (Moon Sighting Committee) ഫെബ്രുവരി 17, ചൊവ്വാഴ്ച യോഗം ചേരും. മഗ്‌രിബ് നമസ്‌കാരത്തിന് ശേഷം ഫത്‌വ കൗൺസിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും വിവിധ നിരീക്ഷണ സംഘങ്ങൾ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Global VillageRamadan OfferDubai newsഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്യുഎഇ

Trending News