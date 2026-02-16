Global Village Ramadan Offer: ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ആകേണ്ട, ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്ക് പോകാം; റമദാൻ സമ്മാനമായി​ പ്രത്യേക ഓഫർ

ദുബായ്: പുണ്യമാസമായ റമദാൻ മാസത്തിന് തുടക്കമാകാറായിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം ഇഫ്താർ കൂടാൻ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്ക് പോയാലോ? പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നിങ്ങളെ അവിടേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇനി അത് വേണ്ട. ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ കാരണം ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്കുള്ള യാത്ര മാറ്റി വെക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം ഇന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്കായി ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഒരു സർപ്രൈസ് പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഫാമിലി ഓഫർ
റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് കുടുംബങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ഓഫർ ആണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫാമിലി ഓഫറിലൂടെ 30 ദിർഹത്തിന് നാല് പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കും. നാലിൽ കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടിക്കറ്റിനും വെറും 7.50 ദിർഹം വീതം അധികം നൽകിയാൽ മതി. ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഫാമിലി ഓഫർ.
ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ പരിമിതകാല ഫാമിലി ഓഫർ ലഭിക്കുക. വലിയ കുടുംബങ്ങൾക്കും സുഹൃദ്സംഘങ്ങൾക്കും ഒത്തുചേർന്ന് ഇഫ്താറും സുഹൂറും ആഘോഷിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ഈ ഓഫറിലൂടെയെന്ന് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഈ പുണ്യമാസത്തിലുടനീളം വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ രുചിക്കാനും, വിനോദപരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാനും, ഷോപ്പിംഗിനും, വ്യത്യസ്തമായ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാനുമൊക്കെ ഇവിടെ സാധിക്കും.
2026 - ഇയർ ഓഫ് ഫാമിലി
യുഎഇ 2026നെ 'കുടുംബ വർഷമായി' (Year of Family) ആചരിക്കുന്നതിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അവരുടെ 30-ാം സീസണിൽ ഈ ഫാമിലി ഓഫർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'കൂടുതൽ മനോഹരമായൊരു ലോകത്തേക്ക്' (A more wonderful world) കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സന്ദർശന സമയം
റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ സന്ദർശന സമയത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞായർ മുതൽ ബുധൻ വരെ വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ പുലർച്ചെ 1 മണി വരെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പ്രവർത്തനമുണ്ടാകും. വ്യാഴം മുതൽ ശനി വരെ വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ പുലർച്ചെ 2 വരെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക.
റമദാൻ തുടക്കം
യുഎഇയിൽ റമദാൻ മാസത്തിന് ബുധനാഴ്ചയോ വ്യാഴാഴ്ചയോ തുടക്കമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മാസപ്പിറവി കാണുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും റമദാൻ വ്രതാരംഭം തുടങ്ങുക. ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി യുഎഇയിലെ ചന്ദ്രദർശന സമിതി (Moon Sighting Committee) ഫെബ്രുവരി 17, ചൊവ്വാഴ്ച യോഗം ചേരും. മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഫത്വ കൗൺസിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും വിവിധ നിരീക്ഷണ സംഘങ്ങൾ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും.
