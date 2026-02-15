UAE Lottery Result: 50 ലക്ഷം ദിർഹം ഇന്ത്യൻ പ്രവാസിക്ക്? യുഎഇ ലോട്ടറിയിലെ ഭാഗ്യശാലിയെ വെളിപ്പെടുത്തി

ദുബായ്: യുഎഇ ലോട്ടറി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ 50 ലക്ഷം ദിർഹത്തിന്റെ രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയത് ആര്? ഫെബ്രുവരി 14 ശനിയാഴ്ച നടന്ന 260214-ാം നമ്പർ നറുക്കെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാം സമ്മാന വിജയിയെ ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയിയുടെ ആദ്യ പേര് അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിജയിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലോട്ടറി അധികൃതർ ഉടൻ വെളിപ്പെടുത്തും
വിജയിയുടെ ആദ്യ പേര് 'മുരുകൻ' എന്നാണ് ലോട്ടറി അധികൃതർ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2025 ഡിസംബറിൽ ലോട്ടറി ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ഈ സമ്മാനം നേടുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയാണിത്. വിജയി ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രവാസിയാണെന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ലോട്ടറി ഘടന പരിഷ്കരിച്ച് ഒന്നാം സമ്മാനം 30 ദശലക്ഷം ദിർഹം (ഏകദേശം 68 കോടി രൂപ) ആക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം ദിർഹവും ((ഏകദേശം 11.3 കോടി രൂപ).
നേരത്തെ 100 ദശലക്ഷം ദിർഹം ആയിരുന്നു ഒന്നാം സമ്മാനം. ഇത് അടിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം 'അനിൽകുമാർ ബി' എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് അത് ആന്ധ്രാ സ്വദേശിയായ അനിൽകുമാർ ബൊല്ല ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സമാനമായ രീതിയിലാകും ഈ വിജയിയുടെ വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുക.
