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UAE: യുഎഇയിൽ ഡെലിവറി റൈഡർമാർക്ക് ആശ്വാസം; ഉച്ചസമയത്ത് ജോലി നിർബന്ധമല്ല, സുരക്ഷ പ്രധാനമെന്ന് മന്ത്രാലയം

യുഎഇയിൽ വേനൽച്ചൂട് ആരംഭിച്ചതോടെ ഡെലിവറി റൈഡർമാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി മാനവ വിഭവശേഷി, സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം . ജൂൺ 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 3 മണിവരെയാണ് നിയന്ത്രണം.

Written ByKarthika V
Published: Jul 05, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:46 PM IST
UAE: യുഎഇയിൽ ഡെലിവറി റൈഡർമാർക്ക് ആശ്വാസം; ഉച്ചസമയത്ത് ജോലി നിർബന്ധമല്ല, സുരക്ഷ പ്രധാനമെന്ന് മന്ത്രാലയം
Image Credit: UAE | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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