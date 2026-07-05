/UAE: യുഎഇയിൽ ഡെലിവറി റൈഡർമാർക്ക് ആശ്വാസം; ഉച്ചസമയത്ത് ജോലി നിർബന്ധമല്ല, സുരക്ഷ പ്രധാനമെന്ന് മന്ത്രാലയം

യുഎഇയിലെ ഡെലിവറി റൈഡർമാർക്ക് സന്തോഷകരമായ വാർത്തയുമായി മാനവ വിഭവശേഷി, സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം. ഉച്ചയ്ക്കുള്ള വിശ്രമസമയത്ത് ജോലിചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം (MoHRE) അറിയിച്ചു. തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ഉയർന്ന താപനില മൂലം തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തടയുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ നയം. ജൂൺ 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 3 മണിവരെയാണ് നിയന്ത്രണം.
ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ ഡെലിവറി നടത്തുന്നത് നിയന്ത്രിക്കണമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. തങ്ങളുടെ റൈഡർമാർക്ക് 3 ഡെലിവറിയിൽ കൂടുതൽ നൽകരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. കൂടാതെ ഡെലിവറി സമയം 60 മിനിറ്റിൽ കൂടാനും പാടില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. 22 വർഷമായി യുഎഇ ഉച്ചവിശ്രമ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നു. വെയിൽ നേരിട്ടേൽക്കുന്ന തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 3 മണിവരെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാനവ വിഭവശേഷി, സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം പറയുന്നത് പ്രകാരം ഒക്യുപേഷണൽ ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ് പ്രിവൻഷൻ പോളിസിയിൽ ഡെലിവറി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കായി പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളുമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതിൽ 12,000ത്തിലധികം എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങളാണ് യുഎഇയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയും 23 താൽക്കാലിക വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെട്രോ, ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായിട്ടാണ് റൈഡർമാർക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നേക്കുമ്പോൾ 53 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവാണിത്. രാജ്യം ഡെലിവറി മേഖലയ്ക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണയും റൈഡർമാരുടെ ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാണ്.
ഡെലിവറി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അടുത്തുള്ള വിശ്രമകേന്ദ്രം ഇന്ററാക്ടീവ് മാപ്പുകൾ വഴി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ റൈഡർമാർക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, ഇന്ററാക്ടീവ് മാപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ വേനൽക്കാലത്ത് ഡെലിവറി റൈഡർമാർക്ക് കുടിവെള്ളമടക്കമുള്ള അവശ്യകാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണെന്നതും ഉറപ്പുവരുത്തണം.
ചൂടേൽക്കുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ജോലി സമയക്രമങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതടക്കം ഇത്തരം കമ്പനികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ റൈഡർമാർക്ക് അമിത ചൂട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
ഡിജിറ്റൽ ടൂളുകളിലൂടെയും നേരിട്ടും മന്ത്രാലയം കമ്പനികൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ചൂടിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും മന്ത്രാലയം നടത്തുന്നുണ്ട്. നിയമലംഘനങ്ങളോ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മന്ത്രാലയത്തെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 600590000 എന്ന കോൾ സെന്റർ നമ്പറിലോ, വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ, സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ നിയമലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.
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