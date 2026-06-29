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UAE Social Media Ban: യുഎഇയിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ വിലക്ക്, ഉത്തരവാദിത്തം ടെക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക്: 12 മാസം സമയം

15 ഉം 16 ഉം വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽമീഡിയ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പല നിയന്ത്രണങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ഇത് ടെക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെയാണ് സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വിപുലമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ അവശ്യം നിലവിലുണ്ട്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 29, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:34 PM IST
UAE Social Media Ban: യുഎഇയിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ വിലക്ക്, ഉത്തരവാദിത്തം ടെക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക്: 12 മാസം സമയം
Image Credit: social media ban | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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