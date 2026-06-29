15 വയസിന് താഴെയുളള കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽമീഡിയ ഉപയോഗം വിലക്കി യുഎഇ. 15 ഉം 16 ഉം വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽമീഡിയ പല നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒരുക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. വിലക്ക് എന്നതിനപ്പുറം ഇത് ടെക് പ്ലാറ്റഫോമുകൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഒരുക്കിയത്. കുട്ടികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതമാക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം.
പുതിയ നിയമപ്രകാരം 15 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് TikTok, Instagram, Snapchat, X തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങാനോ അതിലൂടെ ഉള്ളടക്കം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ, കമന്റ് ചെയ്യാനോ, സംവദിക്കാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല. 15 ഉം 16 ഉം വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ചില ഫീച്ചറുകൾ റദ്ദാക്കുക സ്ക്രീൻ ടൈം ക്രമീകരണങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു നിയന്ത്രണങ്ങൾ. നിർണായകമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതം ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ്.
പുതിയ നിയമം 12 മാസത്തെ സമയമാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് നൽകുന്നത്. 12 മാസത്തെ കാലയളവിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇനി മാതാപിതാക്കൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ, നിയമം ലംഘിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ കർശനമായ പിഴ ചുമത്തി അവരെക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് യു.എ.ഇ പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
യുഎഇ നിയമ വിദഗ്ധർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്വകാര്യത എന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്കോ ഒരു കമ്പനിക്കോ ലംഘിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണെന്ന് ഈ നിയമത്തിലൂടെ യു.എ.ഇ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു.എ.ഇ നിയമരംഗത്ത് ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ്.
പുതിയ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി, വെറും ജനനത്തീയതി സ്വയം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതിക്ക് പകരം ശക്തമായ പ്രായപരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ബാധ്യസ്ഥരാകും. ഡിജിറ്റൽ ഐഡന്റിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ, ബയോമെട്രിക് മാച്ചിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ AI അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രായം കണക്കാക്കൽ രീതികൾ എന്നിവ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പ്രമേയം നിർദേശം നൽകുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ ഈ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവെരുത്താൻ സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതിക മികവ് ആവശ്യമാണ്. 12 മാസത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിയമം പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ആസ്ഥാനം ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും, അവ യു.എ.ഇ-യിൽ തടയാനോ അവയുടെ പ്രവർത്തനം അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള അധികാരം റെഗുലേറ്റർമാർക്കുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകനായ ബൈറൺ ജെയിംസ് പറയുന്നു.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിന് ഇത്രയും സമഗ്രമായ വിലക്കും നിയന്ത്രണവും നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അറബ് രാജ്യമാണ് യുഎഇ. കാബിനറ്റിന്റെ ഈ തീരുമാനം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടാക്കിയതായി അൽ-അസ്ം ലീഗൽ കൺസൾട്ടൻസി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് സാലിഹ് അൽ മൈസാരി പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ, ഈ തീരുമാനം ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ്. കാരണം ഇത് കുട്ടികളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ നിഷ്കളങ്കത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ശീലങ്ങളിലും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് മാറി അവരെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു കുട്ടിക്കാലം ജീവിക്കാൻ പ്രപ്തരാക്കും. ഇത്തരം ആപ്പുകളുടെ ദോഷഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സർക്കാർ ഈയൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ലളിതമായ തീരുമാനമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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