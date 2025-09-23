English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UAE Visa: ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിസ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി യുഎഇ; ആരോഗ്യ, സുരക്ഷാ ആശങ്ക

പുതിയ ഇമിഗ്രേഷൻ സർക്കുലറിൽ ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് യുഎഇ വിസ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്ക്. ആരോഗ്യ, സുരക്ഷാ ആശങ്കകളാണ് വിലക്കിന് കാരണം.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 23, 2025, 05:23 PM IST
  • യുഎഇ ടൂറിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് വിസകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളെ വിലക്കി
  • നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാകാൻ കാരണമാകുന്നു
  • ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാരെ താൽക്കാലികമായി അയോഗ്യരാക്കി

UAE Visa: ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിസ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി യുഎഇ; ആരോഗ്യ, സുരക്ഷാ ആശങ്ക

യുഎഇ യുടെ പുതിയ ഇമിഗ്രേഷൻ സർക്കുലറിൽ ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് യുഎഇ വിസ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി.
2020 ഡിസംബറിൽ, യുഎഇ സർക്കാർ ഉദ്ധരിച്ച പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ചില രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യുഎഇ സർക്കാർ നിർദ്ദിഷ്ട രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള വിസ നയങ്ങളിൽ താൽക്കാലികമായി മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ, യുഎഇ ടൂറിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് വിസകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാരെ താൽക്കാലികമായി അയോഗ്യരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ലിബിയ, യെമൻ, സൊമാലിയ, ലെബനൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, കാമറൂൺ, സുഡാൻ, ഉഗാണ്ട എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകൾ നിലവിൽ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് യുഎഇ വ്യക്തമാക്കി.

ALSO READ: റാഗസ ചുഴലിക്കാറ്റ്; ഹോങ്കോങ്ങിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം, ഫിലിപ്പീൻസിൽ മൂന്ന് മരണം
തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ യുഎഇ പൗരന്മാർക്കെതിരായ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ,  രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, COVID-19 ആഘാതം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ, സുരക്ഷാ ആശങ്കകളാണ് വിലക്കിന് കാരണം.
വിസ നിന്ത്രണം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുർക്കി പൗരന്മാർക്ക് വിസ നൽകുന്നതിൽ യുഎഇ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാകാൻ കാരണമാകുന്നു.

