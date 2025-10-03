Sarah Mullally: ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നയിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി സാറാ മുല്ലാലി

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 3, 2025, 05:28 PM IST
ലണ്ടൻ ബിഷപ്പ് സാറാ മുല്ലാലിയെ വെള്ളിയാഴ്ച കാൻ്റർബറിയിലെ അടുത്ത ആർച്ച് ബിഷപ്പായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകമെമ്പാടും 85 ദശലക്ഷം അംഗങ്ങളുള്ള ആംഗ്ലിക്കൻ കൂട്ടായ്മയെ നയിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് 63 കാരിയായ സാറാ മുല്ലാലി. 1400 വർഷങ്ങളായി പുരുഷൻമാർ മാത്രം വഹിച്ചിരുന്ന പദവിയിലേക്ക് 105 പുരുഷൻമാരെ പിന്തള്ളിയാണ് മുല്ലലി എത്തിചേർന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തെത്തുടർന്ന് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച മുൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജസ്റ്റിൻ വെൽബിയുടെ പിൻഗാമിയായാണ് മുല്ലലി നിയമിതയാകുന്നത്. 

സാറാ മുല്ലാലി 
നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ (എൻഎച്ച്എസ്) നഴ്‌സായിരുന്ന മുല്ലാലി, 2006 ൽ പുരോഹിതയായി. 35 വർഷത്തിലേറെ എൻഎച്ച്എസിൽ ചെലവഴിക്കുകയും, 1999 ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ചീഫ് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറാവുകയും ചെയ്തു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അവർ പൗരോഹിത്യം പിന്തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു.
2012 ൽ മുല്ലാലി സാലിസ്ബറി കത്തീഡ്രലിൽ കാനൻ ട്രഷററായി. മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം, എക്സെറ്റർ രൂപതയിലെ ക്രെഡിറ്റണിലെ ബിഷപ്പായി നിയമിതയായി.2018 ൽ ലണ്ടനിലെ ആദ്യ വനിതാ ബിഷപ്പായ മുല്ലാലി, ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ മുതിർന്ന പുരോഹിത അംഗമായി മാറി. ജനുവരിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ പുതിയ പദവി ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുക്കില്ല. 

Church of EnglandArchbishopfirst female ArchbishopSarah Mullally

