English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UK Immigration: അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിനെതിരെ ഡിജിറ്റൽ ഐഡിയയുമായി യുകെ

പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ഐഡി പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച് യുകെ. ഡിജിറ്റൽ ഐഡി തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർബന്ധമാണെന്ന് യുകെ .

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 26, 2025, 05:42 PM IST
  • ഡിജിറ്റൽ ഐഡി തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർബന്ധമാണെന്ന് യുകെ സർക്കാർ
  • ഡ്രൈവിംഗ്, ശിശു സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ സേവന മേഖലകൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഐഡി എളുപ്പമാക്കും
  • ഡിജിറ്റൽ ഐഡി ആശയത്തെ യുകെ സർക്കാരും വളരെക്കാലമായി എതിർത്തിരുന്നു.

Read Also

  1. അശ്ലീല യുട്യൂബറെ കൈകാര്യം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി Muralee Thummarukudy

Trending Photos

Guru Gochar: ദീപാവലിയ്ക്ക് മുൻപ് ഹൻസ്‌ മഹാപുരുഷ് രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ, ബിസിനസിൽ പുരോഗതി!
6
guru gochar
Guru Gochar: ദീപാവലിയ്ക്ക് മുൻപ് ഹൻസ്‌ മഹാപുരുഷ് രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ, ബിസിനസിൽ പുരോഗതി!
Kendra Trikona Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയുടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ! ​​
8
Shani Vakri 2025
Kendra Trikona Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയുടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ! ​​
Kerala Gold Price Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേക്ക്! ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
5
Gold rate
Kerala Gold Price Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേക്ക്! ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Kerala KN-591Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala KN-591Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം
UK Immigration: അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിനെതിരെ ഡിജിറ്റൽ ഐഡിയയുമായി യുകെ

അനധികൃത കുടിയേറ്റം തടയുന്നതിനായി പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ഐഡി പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച് യുകെ. ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരുടെയും, തൊഴിലാളികളുടെയും ഡിജിറ്റൽ ഐഡി ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാൽ കയ്യിൽ കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിജിറ്റൽ ഐഡി തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർബന്ധമാണെന്ന് യുകെ സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
ALSO READ: തിളച്ച പാലുള്ള പാത്രത്തില്‍ വീണു; ഒന്നര വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Add Zee News as a Preferred Source

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം യുകെയിൽ നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ. ഈ ആശയത്തെ യുകെ സർക്കാരും വളരെക്കാലമായി എതിർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റം തടയുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമറുടെ ലേബർ പാർട്ടി സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. 
സൗജന്യ ഡിജിറ്റൽ ഐഡിയിൽ പേര്, ജനനത്തീയതി, ഫോട്ടോ, ദേശീയത, വിലാസം എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും. ഡിജിറ്റൽ ഐഡി വഴി അനധികൃത കുടിയേറ്റം തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് യുകെ സർക്കാർ പറയുന്നു. ഡ്രൈവിംഗ്, ശിശു സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ സേവന മേഖലകൾക്ക്  ഡിജിറ്റൽ ഐഡി  എളുപ്പമാക്കുമെന്നും, നികുതി രേഖകൾ സുഗമമാക്കുമെന്നും സർക്കാർ പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

UKDigital IDImmigration

Trending News