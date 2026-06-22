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UK PM Keir Starmer: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഒഴിഞ്ഞ് കിയർ സ്റ്റാർമർ

മുൻ ഗ്രേറ്റർ മാഞ്ചസ്റ്റർ മേയർ ആൻഡി ബേൺഹാം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചതോടെയാണ് സ്റ്റാമറിന്റെ രാജി പ്രഖ്യാപനം വന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 22, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:58 PM IST
UK PM Keir Starmer: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഒഴിഞ്ഞ് കിയർ സ്റ്റാർമർ
Image Credit: uk pm | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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