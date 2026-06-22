/UK PM Keir Starmer: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഒഴിഞ്ഞ് കിയർ സ്റ്റാർമർ

ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കിയ സ്റ്റാമർ രാജി വെച്ചു. പാർട്ടിയിലെ നൂറിലധികം എംപിമാരും മുതിർന്ന കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും കിയ സ്റ്റാമറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കിയ സ്റ്റാമറിന്റെ രാജി. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ കനത്ത തിരിച്ചടി, നയപരമായ പരാജയങ്ങൾ, ജനപ്രീതിയിലുണ്ടായ ഇടിവ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് രാജി ആവശ്യം ഉയർന്നത്. ലേബർ പാർട്ടി നേതൃസ്ഥാനവും സ്റ്റാർമർ രാജിവെച്ചു
ലേബർ പാർട്ടിയിലെ സ്റ്റാമറിന്റെ പ്രധാന എതിരാളിയാണ് ആൻഡി ബേൺഹാം. മുൻ ഗ്രേറ്റർ മാഞ്ചസ്റ്റർ മേയർ കൂടിയായ ആൻഡി ബേൺഹാം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച് പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് രാജി പ്രഖ്യാപനം വന്നത്. യുകെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഇനി സാധ്യതയുള്ളത് ആൻഡി ബേൺഹാമിനാണ്.
തിങ്കളാഴ്ച സ്റ്റാമർ രാജി വച്ചേക്കുമെന്ന തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ബ്രിട്ടിഷ് പത്രമായ ഒബ്സർവറിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് വന്നത്. മന്ത്രിമാരും ഉപദേശകരും തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാക്കളുമായും നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് സ്റ്റാമറിന്റെ രാജിപ്രഖ്യാപനം വന്നത്.
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