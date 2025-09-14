Drone Attack: റഷ്യയിലെ എണ്ണ ടെർമിനലിൽ ഡ്രോൺ അക്രമണം നടത്തി യുക്രൈൻ; ധനസഹായം തടസ്സപ്പെടുത്തുക ലക്ഷ്യം

റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ടെർമിനലിൽ ഡ്രോൺ അക്രമണം നടത്തി യുക്രൈൻ. രണ്ട് ടാങ്കറുകൾക്ക് തീയിട്ടു. തീപിടിച്ച ടാങ്കറുകളിലൊന്നിന് 700,000 ബാരൽ എണ്ണ വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും, തീ അണച്ചതിനു ശേഷം ലോഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു .
റഷ്യയിലെ ബാഷ്കോർട്ടോസ്ഥാൻ മേഖലാ തലവൻ റാഡി ഖബിറോവ് 'ആളുകൾക്ക് പരിക്കുകളോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും, ടെർമിനലിന് ചെറിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെന്നും തീപിടുത്തം നിലവിൽ അണച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണന്നും' അദ്ദേഹം ടെലിഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
Ukrainian attack drones successfully conducted one of the deepest strikes of the war tonight, hitting Russia’s Ufa Oil Refinery, over 1300 km behind the frontline.
The Russian refinery is burning. pic.twitter.com/dKF9EjINLR
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 2, 2025
ALSO READ: യുഎസ്-ചൈന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സ്പെയ്നിൽ കൂടിക്കാഴ്ച; ടിക്ക് ടോക്കിന് സമയപരിധി നീട്ടി കിട്ടാൻ സാധ്യത
യുദ്ധത്തിനുള്ള ധനസഹായം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനായി റഷ്യൻ റിഫൈനറികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് യുക്രൈൻ ഡ്രോൺ അക്രമണം നടത്തിയത്. റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ ഇറക്കുമതി തുടരുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും കൂടുതൽ തീരുവ ചുമത്താൻ ജി7 രാജ്യങ്ങളോട് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കെയാണ് യുക്രൈൻ്റെ ഡ്രോൺ അക്രമണം. ഇന്നലെ, നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷികൾ റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ റഷ്യക്ക് നേരെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ വാദം. ഉപരോധങ്ങൾക്കിടയിലും, തുർക്കി, ഹംഗറി, ചെക്കോസ്ലൊവാക്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നുണ്ട്. റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിഫൈനറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാഷ്നെഫ്റ്റ് ഉഫ റിഫൈനറിയിൽ 150-ലധികം വ്യത്യസ്ത പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
