  • Ukraine Russia war: റഷ്യയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ തുടരാൻ യുക്രൈൻ; തീരുമാനം റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം

റഷ്യയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുക്രൈൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമർ സെലൻസ്കി ഇന്ന് തുർക്കിയുമായി ചർച്ച നടത്തി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:55 PM IST
  • നാളെ യുഎസ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
  • ജൂലൈയിൽ ഇസ്താംബൂള്ൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം റഷ്യയും യുക്രൈനും മറ്റ് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നില്ല.

  1. Russia-Ukraine Border Crisis : അതിർത്തി പ്രശ്‌നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടന്റെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ മേയിൽ കരിങ്കടലിലെത്തും

കീവ്: റഷ്യയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുക്രൈൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമർ സെലൻസ്കി ഇന്ന് തുർക്കിയുമായി ചർച്ച നടത്തി. നാളെ യുഎസ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ജൂലൈയിൽ ഇസ്താംബൂള്ൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം റഷ്യയും യുക്രൈനും മറ്റ് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നില്ല.  യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക 28 നിബന്ധനകൾ അടങ്ങിയ സമാധാന പദ്ധതി തയാറാക്കുന്നതായി മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു. 

ഇന്നലെ രാത്രി യുക്രൈനിൽ റഷ്യ നടത്തിയ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ 19 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 66 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പടിഞ്ഞാറൻ ഉക്രേനിയൻ നഗരമായ ടെർനോപിലിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ആക്രമത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ അടിയന്തര വൈദ്യുതി തടസ്സം നേരിട്ടു. 

