  • Malayalam News
  • World
  • UN Resolution: ഇറാൻ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു; ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമേയം, വിട്ടുനിന്ന് റഷ്യയും ചൈനയും

UN Resolution: ഇറാൻ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു; ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമേയം, വിട്ടുനിന്ന് റഷ്യയും ചൈനയും

13 രാജ്യങ്ങളാണ് പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ റഷ്യയും ചൈനയും ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 12, 2026, 05:42 AM IST
  • ഇറാൻ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ്.
  • ഇത് ആഗോള സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രമേയം.

UN Resolution: ഇറാൻ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു; ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമേയം, വിട്ടുനിന്ന് റഷ്യയും ചൈനയും

ന്യൂയോർക്ക്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇറാൻ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സുരക്ഷാ സമിതി. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സമാധാനവും മുൻനിർത്തിയാണ് ഇറാന്റെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ യുഎൻ പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. ആക്രമണങ്ങൾ അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പ്രമേയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 15 അംഗങ്ങളിൽ 13 രാജ്യങ്ങളും പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു. എന്നാൽ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് റഷ്യയും ചൈനയും വിട്ടുനിന്നു. 

ഇറാൻ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ്. ഇത് ആഗോള സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രമേയം. ബഹ്‌റൈനാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. 135 രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ബഹ്റൈന്റെ നീക്കം. ​ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പ്രമേയത്തിൽ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനെതിരെ നടത്തുന്ന സൈനിക നടപടികളെക്കുറിച്ച് പ്രമേയത്തിൽ പരാമർശമില്ല.

Also Read: Iran Israel US War: ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു; ആക്രമണം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ

റഷ്യയുടെ ബദൽ പ്രമേയം...

അതിനിടെ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് കാണിച്ച് റഷ്യ ബദൽ പ്രമേയം അതരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. സൈനിക നടപടികൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പൊതുസ്വഭാവമുള്ള പ്രമേയമാണ് റഷ്യ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ വെറും നാല് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് റഷ്യയുടെ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചത്. 2 രാജ്യങ്ങൾ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു. വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് 9 രാജ്യങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. 

അതേസമയം യുഎൻ സുരക്ഷാ സമിതി പാസാക്കിയ പ്രമേയം പക്ഷപാതപരവും രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതവുമാണെന്നായിരുന്നു ഇറാന്റെ പ്രതികരണം. ഏകപക്ഷീയമായുള്ള നീക്കങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കില്ലെന്നും ഇറാൻ യുഎന്നിൽ വ്യക്തമാക്കി.

