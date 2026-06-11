/US Attack Iran: ഇറാനിൽ വീണ്ടും അമേരിക്കൻ ആക്രമണം; ഹോർമൂസ് അടച്ചു, കടലിടുക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ

ടെഹ്റാന്: ഇറാനിൽ വീണ്ടും യുഎസ് ആക്രമണം. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാനിലുടനീളം സൈന്യം വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് ചുറ്റും ഏറ്റുമുട്ടലുകളും സ്ഫോടനങ്ങളും ഉണ്ടായതായാണ് ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന റിപ്പോർട്ട്.
ട്രംപിൻറെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നുള്ള യുഎസിന്റെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചു. പൂർണമായും അടയ്ക്കാനാണ് ഇറാൻ സൈന്യത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം. കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണക്കപ്പലുകളും വാണിജ്യ കപ്പലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാത്തരം ഗതാഗതങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചതായി ഇറാന്റെ സൈനിക നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. ഹോർമുസ് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്കുനേരെ വെടിവയ്ക്കുമെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അതേസമയം ഇറാൻ സമാധാനകരാറിൽ ഉടൻ ഒപ്പുവച്ചില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളും പാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വഴക്കാളിയാണ് ഇറാനെന്നും കരാറിലെത്താൻ വൈകുന്നതിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറാന്റെ സൈന്യം താറുമാറായെന്നും അവരെ പൂർണമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. യുഎസിന്റെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി പിന്നോട്ടു പോകില്ല, ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാന് സൈന്യവും വ്യക്തമാക്കി.
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