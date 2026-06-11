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US Attack Iran: ഇറാനിൽ വീണ്ടും അമേരിക്കൻ ആക്രമണം; ഹോർമൂസ് അടച്ചു, കടലിടുക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ

US-Iran Clash: ട്രംപിൻറെ ഉത്തരവിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം വീണ്ടും ഇറാനിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 11, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:23 AM IST
US Attack Iran: ഇറാനിൽ വീണ്ടും അമേരിക്കൻ ആക്രമണം; ഹോർമൂസ് അടച്ചു, കടലിടുക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ
Image Credit: Hormuz | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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