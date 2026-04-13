US Iran War: ഹോർമുസിൽ യുഎസ് ഉപരോധം; ക്രൂരമായി ഇല്ലാതാക്കും, ഇറാൻ കപ്പലുകൾക്ക് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

യുഎസിന്റെ നീക്കം രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിച്ചു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 13, 2026, 10:37 PM IST
  • ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കപ്പലുകളെയും അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതുമായ എല്ലാ കപ്പലുകളെയും യുഎസ് സൈന്യം തടയും.
  • ഇറാനിലേക്ക് ചൈന ആയുധങ്ങൾ കൈമാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതോടെയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം കടുത്ത നടപടിയുമായി എത്തിയത്.

ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച നാവിക ഉപരോധം തുടങ്ങി. രാത്രി ഏവരയോടെയാണ് ഉപരോ​ധം നിലവിൽ വന്നത്. ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കപ്പലുകളെയും അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതുമായ എല്ലാ കപ്പലുകളെയും യുഎസ് സൈന്യം തടയും. ഇറാനിലേക്ക് ചൈന ആയുധങ്ങൾ കൈമാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതോടെയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം കടുത്ത നടപടിയുമായി എത്തിയത്. 

ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള യുഎസിന്റെ നീക്കം രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഇത് ‘കടൽക്കൊള്ള’ ആണെന്നുമായിരുന്നു ഇറാന്റെ ആരോപണം. യുഎസിന്റെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഹോർമുസിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ഐആർജിസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 

അതേസമയം ഇറാൻ ഇതര രാജ്യങ്ങളിലെ തുറമുഖങ്ങളിലേക്കുള്ള കപ്പലുകളെ തടയില്ലെന്ന് അമേരിക്ക അറിയിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കടത്ത് പാതയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. ഹോർമുസിലെ സംഘർഷം ആഗോള എണ്ണവിലയെ തന്നെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബ്രിട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഉപരോ​ധം ഏർപ്പെടുത്തിയ യുഎസ് നീക്കത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തണമെന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

