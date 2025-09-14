English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

US- China: യുഎസ്-ചൈന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സ്പെയ്നിൽ കൂടിക്കാഴ്ച; ടിക്ക് ടോക്കിന് സമയപരിധി നീട്ടി കിട്ടാൻ സാധ്യത

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഉയർന്ന തീരുവകളാൽ വിഘടിച്ച യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര ബന്ധം തകരുന്നത് തടയാനാണ് ഈ ചർച്ച. നാല് മാസത്തിനിടെ നാലാമത്തെ തവണയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 14, 2025, 11:13 AM IST
  • നാല് മാസത്തിനിടെ നാലാമത്തെ തവണയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്
  • മുൻ യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ ടിക് ടോക്കിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല
  • ഈ വർഷം അവസാനമാണ് ട്രംപും ഷി ജിൻപിങ്ങും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക

Read Also

  1. US Canada Trade Taks: കാനഡയുമായുള്ള എല്ലാ വ്യാപാര ചർച്ചകളും അവസാനിപ്പിക്കും: ട്രംപ്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിനിടെ ചെറിയൊരു ഇറക്കം..! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഇത്രയും...
5
Kerala gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിനിടെ ചെറിയൊരു ഇറക്കം..! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഇത്രയും...
Karunya Lottery Result Today 13 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 13 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Today&#039;s Horoscope 13 September 2025: കർക്കിടകം രാശിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, ചിങ്ങം രാശിക്കാർ അൽപം ജാ​ഗ്രത പാലിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope 13 September 2025: കർക്കിടകം രാശിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, ചിങ്ങം രാശിക്കാർ അൽപം ജാ​ഗ്രത പാലിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
US- China: യുഎസ്-ചൈന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സ്പെയ്നിൽ കൂടിക്കാഴ്ച; ടിക്ക് ടോക്കിന് സമയപരിധി നീട്ടി കിട്ടാൻ സാധ്യത

സ്പെയ്ൻ: ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന വ്യാപാര പ്രശ്‌നങ്ങൾ, ചൈനീസ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആപ്പായ ടിക് ടോക്കിൻ്റെ ഓഹരി വിൽപ്പനയ്ക്ക് സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കൽ, റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്താൻ ജി7 ഉം യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികളും ചൈനയ്ക്ക് മേൽ തീരുവ ചുമത്തണമെന്ന അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയുടെയും ചൈനയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ന് സ്പെയ്നിൽ യോഗം ചേരും.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഉയർന്ന തീരുവകളാൽ വിഘടിച്ച യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര ബന്ധം തകരുന്നത് തടയാനാണ് ഈ ചർച്ച. യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റും വ്യാപാര പ്രതിനിധി ജാമിസൺ ഗ്രീറും, ചൈനീസ് വൈസ് പ്രീമിയർ ഹെ ലൈഫെംഗുമായി  നാല് മാസത്തിനിടെ നാലാമത്തെ തവണയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് നേപ്പാൾ പ്രസിഡൻ്റ് രാമചന്ദ്ര പൗഡൽ; മാർച്ച് 5 നിർണ്ണായക ദിവസം
ചൈനീസ് ആപ്പായ ടിക് ടോക്കിൻ്റെ യുഎസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്താൻ നിലവിൽ സമയം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 17 വരെയാണ്. സ്പെയ്നിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ സമയപരിധി നീട്ടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ജനീവ, ലണ്ടൻ, സ്റ്റോക്ക്ഹോം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന മുൻ യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ ടിക് ടോക്കിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 
ചൈനയും അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പരമാവധി അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സ്പാനിഷ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം അവസാനമാണ് ട്രംപും ഷി ജിൻപിങ്ങും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

USChinatradetariffTrade Deal

Trending News