US- China: യുഎസ്-ചൈന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സ്പെയ്നിൽ കൂടിക്കാഴ്ച; ടിക്ക് ടോക്കിന് സമയപരിധി നീട്ടി കിട്ടാൻ സാധ്യത

സ്പെയ്ൻ: ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന വ്യാപാര പ്രശ്നങ്ങൾ, ചൈനീസ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആപ്പായ ടിക് ടോക്കിൻ്റെ ഓഹരി വിൽപ്പനയ്ക്ക് സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കൽ, റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്താൻ ജി7 ഉം യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികളും ചൈനയ്ക്ക് മേൽ തീരുവ ചുമത്തണമെന്ന അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയുടെയും ചൈനയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ന് സ്പെയ്നിൽ യോഗം ചേരും.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഉയർന്ന തീരുവകളാൽ വിഘടിച്ച യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര ബന്ധം തകരുന്നത് തടയാനാണ് ഈ ചർച്ച. യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റും വ്യാപാര പ്രതിനിധി ജാമിസൺ ഗ്രീറും, ചൈനീസ് വൈസ് പ്രീമിയർ ഹെ ലൈഫെംഗുമായി നാല് മാസത്തിനിടെ നാലാമത്തെ തവണയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്.
ചൈനീസ് ആപ്പായ ടിക് ടോക്കിൻ്റെ യുഎസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്താൻ നിലവിൽ സമയം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 17 വരെയാണ്. സ്പെയ്നിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ സമയപരിധി നീട്ടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ജനീവ, ലണ്ടൻ, സ്റ്റോക്ക്ഹോം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന മുൻ യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ ടിക് ടോക്കിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ചൈനയും അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പരമാവധി അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സ്പാനിഷ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം അവസാനമാണ് ട്രംപും ഷി ജിൻപിങ്ങും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.
