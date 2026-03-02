English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • US Destroyed IRGC: ഐആർജിസിക്ക് ഇനി ആസ്ഥാനമില്ലl 'പാമ്പിന്റെ തല വെട്ടിമാറ്റി'യെന്ന് അമേരിക്ക; യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന് ഇറാന്റെ സൈനിക താവളം

US Destroyed IRGC: ഐആർജിസിക്ക് ഇനി ആസ്ഥാനമില്ലl 'പാമ്പിന്റെ തല വെട്ടിമാറ്റി'യെന്ന് അമേരിക്ക; യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന് ഇറാന്റെ സൈനിക താവളം

ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ഇറാന്റെ സൈനിക താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 2, 2026, 06:26 AM IST
  • ഇറാന്റെ ഒമ്പത് സൈനിക കപ്പലുകൾ തകർത്തതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
  • ഇറാന്റെ ആയുധ സംഭരണശാലകളും മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങളുമാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടത്.

Read Also

  1. Ayatollah Arafi: ഖമനേയിക്ക് താൽക്കാലിക പിൻഗാമി; അയത്തൊള്ള അറാഫിക്ക് ചുമതല

Trending Photos

Blood Moon Lunar Eclipse 2026: ചന്ദ്രൻ ചുവപ്പണിയുന്നു..! ദോഷങ്ങൾ മാറി, തലവര തെളിയും ഈ രാശിക്കാരുടെ, കടുകിട തെറ്റാത്ത ജ്യോതിഷ പ്രവചനം
7
Blood Moon Lunar Eclipse
Blood Moon Lunar Eclipse 2026: ചന്ദ്രൻ ചുവപ്പണിയുന്നു..! ദോഷങ്ങൾ മാറി, തലവര തെളിയും ഈ രാശിക്കാരുടെ, കടുകിട തെറ്റാത്ത ജ്യോതിഷ പ്രവചനം
Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു, വർധിച്ചത് 2000 രൂപയിൽ അധികം; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു, വർധിച്ചത് 2000 രൂപയിൽ അധികം; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചക്ക് വീണ്ടും കത്തിക്കയറി സ്വർണ വില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 5,240 രൂപ
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചക്ക് വീണ്ടും കത്തിക്കയറി സ്വർണ വില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 5,240 രൂപ
Gold Rate Kerala Today: മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ തുടക്കം, അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ തുടക്കം, അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
US Destroyed IRGC: ഐആർജിസിക്ക് ഇനി ആസ്ഥാനമില്ലl 'പാമ്പിന്റെ തല വെട്ടിമാറ്റി'യെന്ന് അമേരിക്ക; യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന് ഇറാന്റെ സൈനിക താവളം

വാഷിങ്ടണ്‍: ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിന്റെ ആസ്ഥാനം തകർത്തതായി അമേരിക്ക. 'പാമ്പിന്‍റെ തല വെട്ടിമാറ്റി' എന്നായിരുന്നു യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡിന്റെ പ്രതികരണം. കഴിഞ്ഞ 47 വർഷത്തിനിടെ 1000ലധികം അമേരിക്കക്കാരുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണ് ഐആർജിസി. തങ്ങളുടേതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈന്യം ഐആർജിസിക്ക് ഇപ്പോൾ ആസ്ഥാനമില്ലെന്നും സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അവകാശപ്പെട്ടു.

Add Zee News as a Preferred Source

യുഎസ് ബി 2 ബോംബറുകൾ പ്രയോ​ഗിച്ചു

ഇറാനെതിരെ അതിശക്തമായ വ്യോമാക്രമണമാണ് അമേരിക്ക നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മാരകമായ ബി 2 ബോംബറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ആക്രമണത്തിനായി യുഎസ് ഉപയോ​ഗിച്ചു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ ബാലസ്റ്റിക് മിസൈൽ ശേഖരം പൂർണ്ണമായും തകർത്തതായും അമേരിക്ക അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങളും യു എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 

 

ഇറാന്റെ ഒമ്പത് സൈനിക കപ്പലുകൾ തകർത്തതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ ആയുധ സംഭരണശാലകളും മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങളുമാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടത്. യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണ ശേഷി ദുർബലമാക്കി. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.

Also Read: Iran Strikes On Gulf Countries: ഇറാൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി, കനത്ത ജാ​ഗ്രതയിൽ യുഎഇ; പരീക്ഷകൾ മാറ്റി, സ്കൂളുകൾ അടച്ചു, ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം

ഇറാനെ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേലും

ഇറാൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരം ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്രയേലും അവകാശപ്പെട്ടു. ഐആർജിസി, ഇന്‍റലിജൻസ് ആസ്ഥാനം, ഐആർജിസി വ്യോമസേന കമാൻഡ് സെന്‍ററുകൾ, ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ആസ്ഥാനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആക്രമിച്ചുവെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടത്. കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ഇറാന് നൽകിയത്. ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ഇറാനിൽ ഇസ്രയേൽ- യുഎസ് ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. 

ടെഹ്റാനിൽ സ്ഫോടനം 
ഞായറാഴ്ച രാത്രിയും ടെഹ്‌റാനിൽ സ്‌ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ടെഹ്റാനിലെ ആശുപത്രി ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അതിനിടെ ഇസ്രയേലിനും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

IranAmericaIRGCഇറാൻഅമേരിക്ക

Trending News