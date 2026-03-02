US Destroyed IRGC: ഐആർജിസിക്ക് ഇനി ആസ്ഥാനമില്ലl 'പാമ്പിന്റെ തല വെട്ടിമാറ്റി'യെന്ന് അമേരിക്ക; യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന് ഇറാന്റെ സൈനിക താവളം

വാഷിങ്ടണ്: ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിന്റെ ആസ്ഥാനം തകർത്തതായി അമേരിക്ക. 'പാമ്പിന്റെ തല വെട്ടിമാറ്റി' എന്നായിരുന്നു യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡിന്റെ പ്രതികരണം. കഴിഞ്ഞ 47 വർഷത്തിനിടെ 1000ലധികം അമേരിക്കക്കാരുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണ് ഐആർജിസി. തങ്ങളുടേതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈന്യം ഐആർജിസിക്ക് ഇപ്പോൾ ആസ്ഥാനമില്ലെന്നും സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അവകാശപ്പെട്ടു.
യുഎസ് ബി 2 ബോംബറുകൾ പ്രയോഗിച്ചു
ഇറാനെതിരെ അതിശക്തമായ വ്യോമാക്രമണമാണ് അമേരിക്ക നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മാരകമായ ബി 2 ബോംബറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ആക്രമണത്തിനായി യുഎസ് ഉപയോഗിച്ചു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ ബാലസ്റ്റിക് മിസൈൽ ശേഖരം പൂർണ്ണമായും തകർത്തതായും അമേരിക്ക അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും യു എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
ഇറാന്റെ ഒമ്പത് സൈനിക കപ്പലുകൾ തകർത്തതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ ആയുധ സംഭരണശാലകളും മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങളുമാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടത്. യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണ ശേഷി ദുർബലമാക്കി. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.
ഇറാനെ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേലും
ഇറാൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരം ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്രയേലും അവകാശപ്പെട്ടു. ഐആർജിസി, ഇന്റലിജൻസ് ആസ്ഥാനം, ഐആർജിസി വ്യോമസേന കമാൻഡ് സെന്ററുകൾ, ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ആസ്ഥാനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആക്രമിച്ചുവെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടത്. കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ഇറാന് നൽകിയത്. ഖമനെയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ഇറാനിൽ ഇസ്രയേൽ- യുഎസ് ആക്രമണം തുടരുകയാണ്.
ടെഹ്റാനിൽ സ്ഫോടനം
ഞായറാഴ്ച രാത്രിയും ടെഹ്റാനിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ടെഹ്റാനിലെ ആശുപത്രി ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അതിനിടെ ഇസ്രയേലിനും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുകയാണ്.
