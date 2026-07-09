Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /US-Iran War: ട്രംപ് പറഞ്ഞത് ചെയ്തു; ഇറാനിൽ വീണ്ടും യുഎസ് ആക്രമണം; തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ടെഹ്‌റാൻ

US-Iran War: ട്രംപ് പറഞ്ഞത് ചെയ്തു; ഇറാനിൽ വീണ്ടും യുഎസ് ആക്രമണം; തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ടെഹ്‌റാൻ

ഇറാൻ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും യുഎസിൽ നിന്നുള്ള ഏത് ആക്രമണത്തിനും ശക്തമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാനിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 09, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:53 AM IST
US-Iran War: ട്രംപ് പറഞ്ഞത് ചെയ്തു; ഇറാനിൽ വീണ്ടും യുഎസ് ആക്രമണം; തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ടെഹ്‌റാൻ
Image Credit: zee news englishSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026: അർജന്റീനയോട് തോറ്റു, പിന്നാലെ ഫിഫയെ സമീപിച്ച് ഈജിപ്ത്; റഫറിക്കെതിരെ പരാതി നൽകി
FIFA world cup 20266:02 PM IST
2
SmartphoneJul 08
3
PakistanJul 08
4
Wayanad LandslideJul 08
5
Kerala Rain UpdatesJul 08