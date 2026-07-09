ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തി അമേരിക്ക. ട്രംപിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇറാനിൽ യുഎസ് വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയത്.
തെക്കൻ ഇറാനിലെ ബന്ദർ അബ്ബാസ്, സിറിക് നഗരങ്ങളിൽ സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കൊണാരക്, ഛബഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലും സ്ഫോടനമുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം സജ്ജമാക്കിയതായി ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇറാനിൽ രാത്രി കനത്ത ആക്രമണം നടത്തുെമന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഭീഷണിയാകാനുള്ള ഇറാന്റെ ശക്തി ദുർബലപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ആക്രമണമെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് എക്സിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചരക്കുനീക്കത്തിനും കപ്പൽ ജീവനക്കാർക്കുമെതിരെ അടുത്തിടെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദി ഇറാനാണെന്നും യുഎസ് ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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