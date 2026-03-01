English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • US Embassy Attacked: യുഎസ് എംബസിക്ക് തീയിട്ടു; തീയിട്ടത് പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലെ യുഎസ് എംബസിക്ക്

US Embassy Attacked: യുഎസ് എംബസിക്ക് തീയിട്ടു; തീയിട്ടത് പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലെ യുഎസ് എംബസിക്ക്

US Embassy in Karachi: പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലുള്ള അമേരിക്കൻ എംബസിക്ക് നേരെ ആക്രമണം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 1, 2026, 01:48 PM IST
  • പ്രതിഷേധക്കാർ എംബസിക്ക് തീയിടുകയായിരുന്നു
  • മൂന്ന് യുഎസ് എംബസി ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്

US Embassy Attacked: യുഎസ് എംബസിക്ക് തീയിട്ടു; തീയിട്ടത് പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലെ യുഎസ് എംബസിക്ക്

ഇസ്ലാമാബാദ്: ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാകിസ്ഥാനിൽ യുഎസ് എംബസിക്ക് തീയിട്ട് പ്രതിഷേധക്കാർ. പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലുള്ള അമേരിക്കൻ എംബസിക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.

ജനക്കൂട്ടം കടന്നുകയറി എംബസിക്ക് തീയിടുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് യുഎസ് എംബസി ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ യുഎസ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇറാൻറെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നത്.

ALSO READ: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നു; ഖമനേയിയുടെ കൊലയാളികളെ വെറുതേ വിടില്ലെന്ന് ഐആർജിസി

കറാച്ചിയിലെ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റ് പ്രതിഷേധക്കാർ അടിച്ചുതകർത്തു. ജനക്കൂട്ടം പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലെ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ലോകവ്യാപകമായി ഷിയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Israel-US strikes on IranAyatollah Ali KhameneiKhameneiUS Embassy Attacked

