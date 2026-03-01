US Embassy Attacked: യുഎസ് എംബസിക്ക് തീയിട്ടു; തീയിട്ടത് പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലെ യുഎസ് എംബസിക്ക്

ഇസ്ലാമാബാദ്: ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാകിസ്ഥാനിൽ യുഎസ് എംബസിക്ക് തീയിട്ട് പ്രതിഷേധക്കാർ. പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലുള്ള അമേരിക്കൻ എംബസിക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.
ജനക്കൂട്ടം കടന്നുകയറി എംബസിക്ക് തീയിടുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് യുഎസ് എംബസി ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ യുഎസ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇറാൻറെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നത്.
കറാച്ചിയിലെ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റ് പ്രതിഷേധക്കാർ അടിച്ചുതകർത്തു. ജനക്കൂട്ടം പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലെ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ലോകവ്യാപകമായി ഷിയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്.
