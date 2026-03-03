US Embassy Kuwait: ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; കുവൈത്ത് യുഎസ് എംബസി അടച്ചു, സുരക്ഷാ ഭീതിയിൽ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളും?

ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംഘർഷം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ കുവൈത്തിലെ അമേരിക്കൻ എംബസി അടച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എംബസിക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് എംബസി അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചത്. സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിലുള്ള യുഎസ് എംബസിക്ക് നേരെയും ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെതുടർന്ന് കുവൈത്ത്, ഖത്തർ, ബഹ്റൈൻ, ഇറാഖ്, ജോർദാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അടിയന്തര സേവന വിഭാഗത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഒഴിയാൻ അമേരിക്ക ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് കുവൈത്ത് സിറ്റിയിലെ ബയാനിലുള്ള യുഎസ് എംബസി കോമ്പൗണ്ടിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ എംബസി കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും പുക ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എംബസി അടച്ചതോടെ വിസ സേവനങ്ങളും മറ്റ് കോൺസുലർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ കുവൈത്തിലെ യുഎസ് പൗരന്മാരോടും എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരാനും അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിൽ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ എംബസി പരിസരത്തേക്ക് ആരും വരരുതെന്നും ജനലുകളിൽ നിന്ന് മാറി വീടിന്റെ താഴത്തെ നിലകളിൽ കഴിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
