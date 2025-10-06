US Government Shutdown: അമേരിക്കൻ ​ഗവൺമെന്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക്; ധനഅനുമതി ബില്ലിൽ ഇന്നും വോട്ടെടുപ്പ്

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഇന്ന് സെനറ്റിൽ സർക്കാർ ചിലവുകൾക്കാവശ്യമായ ധന അനുമതി ബില്ലിൽ ചർച്ച നടക്കും. എന്നാൽ, ഷട്ട്ഡൗൺ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന. അങ്ങനെയങ്കിൽ ഷട്ട്ഡൗൺ തുടരും.
ആറ് ദിവസത്തെ ഷട്ട്ഡൗൺ അമേരിക്കയിൽ ജനജീവിതം സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ധനസഹായം നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അടച്ചുപൂട്ടൽ ജനങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ഷട്ട്ഡൗൺ നീണ്ടാൽ നിരവധി പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകും. സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ 40 ശതമാനം പേരെ അതായത് 7,50,000 പേരെ ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. 20,000ൽ അധികം നിയമപാലകർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കില്ല.
അത്യാവശ്യക്കാർ അല്ലാത്ത ജീവനക്കാരെല്ലാം അവധിയിൽ തുടരാൻ നിർബന്ധിതരാകും. സർക്കാർ മേഖലയിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലാണ് നടക്കുന്നത്. എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാർ ഇല്ലാത്ത വിമാനത്താവളങ്ങളും അടച്ചിടും.
യാത്രാരേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പാസ്പോർട്ട് ഏജൻസികൾ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യ സഹായ പദ്ധതികളെയും ബാധിക്കും. നിരവധി സർക്കാർ ഏജൻസികൾ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ സാധ്യത നിലനിൽക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.