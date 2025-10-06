English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

US Government Shutdown: അമേരിക്കൻ ​ഗവൺമെന്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക്; ധനഅനുമതി ബില്ലിൽ ഇന്നും വോട്ടെടുപ്പ്

US Government Shutdown Sixth Day: സെനറ്റിൽ ഇന്നും ധന അനുമതി ബില്ലിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 6, 2025, 11:05 AM IST
  • ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്
  • ഷട്ട്ഡൗൺ നീണ്ടാൽ നിരവധി ആഘാതങ്ങളുണ്ടാകും

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ ​ഗവൺമെന്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഇന്ന് സെനറ്റിൽ സർക്കാർ ചിലവുകൾക്കാവശ്യമായ ധന അനുമതി ബില്ലിൽ ചർച്ച നടക്കും. എന്നാൽ, ഷട്ട്ഡൗൺ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന. അങ്ങനെയങ്കിൽ ഷട്ട്ഡൗൺ തുടരും.

ആറ് ദിവസത്തെ ഷട്ട്ഡൗൺ അമേരിക്കയിൽ ജനജീവിതം സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ധനസഹായം നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അടച്ചുപൂട്ടൽ ജനങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഷട്ട്ഡൗൺ നീണ്ടാൽ നിരവധി പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകും. സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ 40 ശതമാനം പേരെ അതായത് 7,50,000 പേരെ ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. 20,000ൽ അധികം നിയമപാലകർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കില്ല.

അത്യാവശ്യക്കാർ അല്ലാത്ത ജീവനക്കാരെല്ലാം അവധിയിൽ തുടരാൻ നിർബന്ധിതരാകും. സർക്കാർ മേഖലയിലെ എല്ലാ വിഭാ​ഗങ്ങളിലും കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലാണ് നടക്കുന്നത്. എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാർ ഇല്ലാത്ത വിമാനത്താവളങ്ങളും അടച്ചിടും.

യാത്രാരേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പാസ്പോർട്ട് ഏജൻസികൾ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യ സഹായ പദ്ധതികളെയും ബാധിക്കും. നിരവധി സർക്കാർ ഏജൻസികൾ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ സാധ്യത നിലനിൽക്കുകയാണ്.

