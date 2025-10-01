വാഷിങ്ടൺ: യുഎസിൽ സർക്കാർ ഷട്ട്ഡൗൺ. യുഎസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനായുള്ള ധനബില്ല് പാസാക്കുന്നതിൽ യുഎസ് കോൺഗ്രസിലെ ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തിയില്ല. ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ അവസാന ശ്രമം എന്ന നിലയിൽ സെനറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച താൽക്കാലിക ഫണ്ടിങ് ബില്ലും ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പിന്തുണ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പരാജയപ്പെട്ടു.
ഇതോടെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി. യുഎസിലെ എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും ഇതോടെ സ്തംഭിക്കും. ഇനി അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. ഷട്ട്ഡൗൺ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേരെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരും.
അതേസമയം, അവധിയിൽ പോകേണ്ടി വരുന്ന ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുമെന്നാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്. ബില്ലിൽ, നിർത്തലാക്കിയ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ആവശ്യം.
എന്നാൽ, ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ആവശ്യം വൈറ്റ്ഹൗസ് നിഷേധിച്ചു. ഇതോടെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ- ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് വോട്ടെടുപ്പിലും സമവായത്തിൽ എത്താനായില്ല. 1981ന് ശേഷമുള്ള 15ാമത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ ആണ് ഇത്. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ് ഷട്ട്ഡൗൺ.
യുഎസിൽ സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് മുൻപ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ യുഎസ് കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുകയും ഇതോടെ അത്യാവശ്യ സേവനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ളവയെല്ലാം നിർത്താൻ യുഎസ് സർക്കാർ നിർബന്ധിതരാകുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ഷട്ട്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. 2018–19ൽ 35 ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ യുഎസ് ഗവൺമെന്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ ഉണ്ടായി.
