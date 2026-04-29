  • ഇറാനെതിരെ കൂടുതൽ ഉപരോധവുമായി അമേരിക്ക; 35 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി

ഇറാനെതിരെ കൂടുതൽ ഉപരോധവുമായി അമേരിക്ക; 35 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി

യുഎസ് സർക്കാർ ടെഹ്‌റാനിൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ ഷാഡോ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ പങ്കിന് 35 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 29, 2026, 11:18 AM IST
  • ഇറാനെതിരെയുള്ള ഉപരോധം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക
  • 35 വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എതിരെയാണ് അമേരിക്ക പുതിയ ഉപരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

  1. Donald Trump: സുരക്ഷാ വീഴ്ച; ട്രംപ് പങ്കെടുത്ത അത്താഴവിരുന്നിൽ വെടിവയ്പ്പ്, പ്രതി പിടിയിൽ

Trending Photos

Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും!
6
Gold price
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും!
Kerala BT-52 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-52 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടി നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SS 517 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS 517 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Lakshmi Narayana Rajayoga: ലക്ഷ്‌മി നാരായണ രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് കഷ്‌ടപ്പാടിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം..!
5
Lakshmi Narayana Rajayoga
Lakshmi Narayana Rajayoga: ലക്ഷ്‌മി നാരായണ രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് കഷ്‌ടപ്പാടിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം..!
ഇറാനെതിരെ കൂടുതൽ ഉപരോധവുമായി അമേരിക്ക; 35 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി

ടെഹ്‌റാൻ:  ഇറാനെതിരെയുള്ള ഉപരോധം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക.  ഇറാനെതിരെ ഉപരോധം ലംഘിക്കാൻ സഹായിച്ച 35 വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എതിരെയാണ് അമേരിക്ക പുതിയ ഉപരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  

Also Read: മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, അധ്യാപകൻ, ​ഗെയിം ഡെവലപ്പർ; ട്രംപ് പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ വെടിയുതിർത്ത 31കാരൻ ഇയാൾ!

മാത്രമല്ല ഇറാനുമായി ഇടപാട് നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.  ആയുധം കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാനാകാതെ വന്നതോടെ സാമ്പത്തികമായി ഇറാനെ ഞെരുക്കി കരാറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ നീക്കം.  ഇറാന്റെ ഷാഡോ ബാങ്കിങ് റാനുമായി ഇടപാട് നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇറാന്റെ ഷാഡോ ശൃംഖലയെ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ നടപടി. ഈ ശൃംഖല ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കാനുമായിയോ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ കൈമാറാൻ ഇറാനെ സഹായിച്ചുവെന്ന് അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.  അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ നടപടി.    

ഷാഡോ ബാങ്കിങ് സംവിധാനം മധ്യേഷ്യയിലെ സമാധാനം തകർത്തുവെന്നും ഉപരോധത്തെ ഏർപ്പെടുത്തറിയതോടെ പട്ടികയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പേരിൽ അമേരിക്കയിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ മരവിക്കപ്പെടുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.  ഇതിനിടയിൽ ഹോര്‍മുസ് തുറക്കാന്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കണമെന്ന ഇറാന്റെ നിര്‍ദേശം ട്രംപ് ഭരണകൂടം തള്ളിയെന്ന വാർത്തയും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇറാന്‍ തകര്‍ച്ചയിലാണെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോര്‍മുസ് തുറന്നു കിട്ടണമെന്ന് അമേരിക്കയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

