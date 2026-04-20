Iran US Conflict: ഹോർമൂസിൽ ഇറാന്റെ കപ്പൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അമേരിക്ക

ടെഹ്റാൻ: ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാന്റെ ചരക്ക് കപ്പൽ ആക്രമിച്ച് അമേരിക്ക. കപ്പലിന്റെ എഞ്ചിൻ റൂം തകർത്തശേഷം കപ്പൽ യുഎസ് സൈന്യം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇതിനു മറുപടിയായി അമേരിക്കയുടേത് വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കുത്തിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്.
വീണ്ടും യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ അത് ചരക്ക് ഗതാഗതത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ആഗോള വിപണികളെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ആക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഇറാനിലെ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് യുഎസ് സൈന്യം കടലിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കപ്പൽ വിശദമായി പരിശോധന നടത്തുമെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
