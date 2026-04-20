Iran US Conflict: ഹോർമൂസിൽ ഇറാന്റെ കപ്പൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അമേരിക്ക

ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ഇറാനിയൻ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലിന് നേരെ യുഎസ് നാവികസേന വെടിയുതിർക്കുകയും കപ്പൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 20, 2026, 07:06 AM IST
  • ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാന്റെ ചരക്ക് കപ്പൽ ആക്രമിച്ച് അമേരിക്ക
  • കപ്പലിന്റെ എഞ്ചിൻ റൂം തകർത്തശേഷം കപ്പൽ യുഎസ് സൈന്യം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്

Iran US Conflict: ഹോർമൂസിൽ ഇറാന്റെ കപ്പൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അമേരിക്ക

ടെഹ്‌റാൻ: ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാന്റെ ചരക്ക് കപ്പൽ ആക്രമിച്ച് അമേരിക്ക.  കപ്പലിന്റെ എഞ്ചിൻ റൂം തകർത്തശേഷം കപ്പൽ യുഎസ് സൈന്യം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്ത് ഇറാൻ നാവിക സേന; ആവ‍ർത്തിച്ചാൽ ​ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ത്യ

ഇതിനു മറുപടിയായി അമേരിക്കയുടേത് വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കുത്തിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. 

വീണ്ടും യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ അത് ചരക്ക് ഗതാഗതത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ആഗോള വിപണികളെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ആക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.  ഇത് കൂടാതെ ഇറാനിലെ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് യുഎസ് സൈന്യം കടലിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കപ്പൽ വിശദമായി പരിശോധന നടത്തുമെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

