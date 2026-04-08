English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
Iran US War Ceasefire: രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തലിന് തയ്യാറായി ട്രംപ്; ഹോർമുസ് ഉടൻ തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

Iran US War Live Updates: പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് മുന്നോട്ടുവെച്ച രണ്ടാഴ്ചത്തെ സാവകാശം എന്ന അഭ്യർത്ഥന കണക്കിലെടുത്താണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 8, 2026, 06:27 AM IST
  • അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ബോംബാക്രമണങ്ങളും മറ്റ് സൈനിക നീക്കങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി
  • ഇത് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും പാലിക്കേണ്ട വെടിനിർത്തലാണെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു

വാഷിങ്ടൺ: വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്നുള്ള സുപ്രധാന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടികൾക്കുള്ള സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ നിർദ്ദേശം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അംഗീകരിച്ചു. പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് മുന്നോട്ടുവെച്ച രണ്ടാഴ്ചത്തെ സാവകാശം എന്ന അഭ്യർത്ഥന കണക്കിലെടുത്താണ് ട്രംപിന്റെ ഈ തീരുമാനം.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇറാനുമായുള്ള വെടിനിർത്തലിന് താൻ സമ്മതിച്ചതായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയ ട്രംപ്, അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ബോംബാക്രമണങ്ങളും മറ്റ് സൈനിക നീക്കങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി. ഇത് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും പാലിക്കേണ്ട വെടിനിർത്തലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ALSO READ: ട്രംപിന് മനംമാറ്റം, സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യസാസനം നീട്ടാം; യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ ഇറാനെതിരായ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു

അമേരിക്ക വിഭാവനം ചെയ്ത സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായും ഇറാനുമായുള്ള ദീർഘകാല സമാധാന കരാർ ചർച്ചകളിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന തർക്കവിഷയങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതായാണ് സൂചന.

പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്, ഫീൽഡ് മാർഷൽ അസീം മുനീർ എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉടനടി സുരക്ഷിതമായി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന കർശന നിബന്ധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ALSO READ: സൈനികനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ യുഎസിന് കനത്ത നാശനഷ്ടം വരുത്തി; വിമാനവും ഹെലികോപ്ടറും തകർത്തുവെന്ന് ഇറാൻ

നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയപരിധി അവസാനിക്കാൻ വെറും ഒരു മണിക്കൂർ ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ യുദ്ധഭീതിക്ക് ഇതോടെ താൽക്കാലിക ശമനമായി. അമേരിക്കയും ഇറാനും ഇസ്രായേലും ഉൾപ്പെട്ട സംഘർഷത്തിൽ സമാധാനപരമായ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ പാകിസ്ഥാന് സാധിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ചർച്ചകളിൽ ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് വഹിച്ച പങ്കിനെ ട്രംപ് പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു. ഇസ്രായേലും ഈ വെടിനിർത്തലിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാനിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന ഭീഷണി നിലനിൽക്കെ, നിലവിലെ ചർച്ചകൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാൻ ഇസ്രായേലും സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Iran US Israel WarIran US Israel War CeasefireDonald TrumpHormuz Strait

Trending News