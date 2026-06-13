/യുദ്ധം അവാസനിക്കുന്നോ? ഇറാനുമായി കരാറിന് തൊട്ടരികെ; അരഗ്ചിയുടെ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ച് ട്രംപ്

ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാർ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ചി. മുൻപൊരിക്കലും കരാറിന് ഇത്രയും തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അരഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. എക്സിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇസ്ലാമാബാദിൽ വച്ചാണ് ധാരണ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തോട് എക്കാലത്തെക്കാളും ഏറെ അടുത്തുനിൽക്കുന്നതെന്ന് അരാഗ്ചി കുറിച്ചു.
കരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചില വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. കരാർ അന്തിമം ആകുന്നത് വരെ മാധ്യമങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയുള്ള സുതാര്യമായ സമീപനമാണുള്ളത്. കരാറിന്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും യഥാസമയം പൊതുജനങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുമെന്നും അരഗ്ചി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അരഗ്ചിയുടെ എക്സ് പോസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊമാൾഡ് ട്രംപും തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പങ്കുവെച്ചു. എന്നാൽ, ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന വിവരങ്ങൾക്കെതിരെ ട്രംപ് ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ലിഖിതമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളുമായി ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.