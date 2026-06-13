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യുദ്ധം അവാസനിക്കുന്നോ? ഇറാനുമായി കരാറിന് തൊട്ടരികെ; അരഗ്ചിയുടെ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ച് ട്രംപ്

ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ കരാർ സംബന്ധിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് അബ്ബാസ് അര​ഗ്ചി

Written ByKarthika V
Published: Jun 13, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:20 AM IST
യുദ്ധം അവാസനിക്കുന്നോ? ഇറാനുമായി കരാറിന് തൊട്ടരികെ; അരഗ്ചിയുടെ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ച് ട്രംപ്
Image Credit: US Iran | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ഇറാനുമായി കരാറിന് തൊട്ടരികെ; അരഗ്ചിയുടെ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ച് ട്രംപ്
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