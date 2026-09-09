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ഇറാന്റെ ടാങ്കർ കപ്പലുകൾ തകർത്തു; പടക്കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ മിസൈലാക്രമണം പ്രതിരോധിച്ചുവെന്നും അമേരിക്ക

അമേരിക്കയുടെ പടക്കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാക്രമണം വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ച ശേഷമാണ് തിരിച്ചടി നൽകിയതെന്ന് യുഎസ് വ്യക്തമാക്കി.

Written ByKarthika V
Published: Sep 09, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:45 PM IST
ഇറാന്റെ ടാങ്കർ കപ്പലുകൾ തകർത്തു; പടക്കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ മിസൈലാക്രമണം പ്രതിരോധിച്ചുവെന്നും അമേരിക്ക
Image Credit: US-Iran | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ഇറാന്റെ ടാങ്കർ കപ്പലുകൾ തകർത്തു; പടക്കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ മിസൈലാക്രമണം പ്രതിരോധിച്ചുവെന്നും അമേരിക്ക
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