/US Iran War: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ യുഎഇ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ ആക്രമണം; ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ടെഹ്റാൻ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ യുഎഇ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്.
ആറു ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എട്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒമാന്റെ പ്രാദേശിക സമുദ്രാതിർത്തിയിലെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന 'മൊംബാസ', 'ബാഹിയ' എന്നീ ടാങ്കറുകളാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ആക്രമണത്തിൽ 'മൊംബാസ'കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റവരിൽ ആറു ഇന്ത്യക്കാരും രണ്ട് ഉക്രൈൻ പൗരന്മാരുമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇരുകപ്പലുകളിലും തീപിടിത്തമുണ്ടായി എങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ തീയണക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കപ്പലുകൾക്ക് കാര്യമായ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം ഇറാനുമേലുള്ള നാവിക ഉപരോധം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്നും ഹോർമുസിന്റെ അധികാരം തങ്ങള് പിടിക്കുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്ഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോർമുസിലും ഇറാന് ദ്വീപുകളിലും യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് കനത്ത നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇതിന് ഇറാൻ മറുപടി നൽകിയത് യുഎസ് പടക്കപ്പല് ആക്രമിച്ചായിരുന്നു.
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