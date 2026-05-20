/US-Iran Conflict: ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടിക്ക് സജ്ജമെന്ന് ട്രംപ്; യുദ്ധം തുടർന്നാൽ വലിയ ‘സർപ്രൈസുകളുണ്ടാകുമെന്ന്’ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎസ് അഞ്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇറാന് നൽകിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
വാഷിങ്ടൺ/ ടെഹ്റാൻ: ഇറാനെതിരെ സൈനിക ആക്രമണം നടത്താൻ യുഎസ് പൂർണസജ്ജമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സൈനിക നീക്കമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒരുപക്ഷേ വെള്ളിയാഴ്ചയോ ശനിയാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ചയോ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിലോ ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാം. പുതിയ ആണവായുധം നിർമിക്കാൻ ഇറാനെ ഒരുകാലത്തും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഇറാന്റെ സമയം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ് കരാറിലെത്താൻ ഇനിയും വൈകിയാൽ രാജ്യത്ത് ഒന്നും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തങ്ങളുമായി വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെത്താൻ ഇറാൻ നേതാക്കൾ യാചിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാന് മുന്നിൽ യുഎസ് വെച്ച അഞ്ച് നിർദേശങ്ങൾ...
1. ഇറാന്റെ പക്കലുള്ള 400 കിലോയോളം സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം യുഎസിലേക്ക് മാറ്റണം.
2. ഒരു ആണവകേന്ദ്രം മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
3. ഇറാന്റെ മരവിപ്പിച്ച ആസ്തികളുടെ 25 ശതമാനം വിട്ടുനൽകില്ല.
4. യുദ്ധം, ഉപരോധം എന്നിവ മൂലമുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകില്ല
5. ചർച്ചയിലെ പുരോഗതി അനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും വെടിനിർത്തൽ
അതേസമയം യുഎസ് വീണ്ടും യുദ്ധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ തയാറായാൽ ‘വലിയ സർപ്രൈസുകളുണ്ടാകുമെന്ന്’ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുദ്ധം തുടങ്ങി മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ബില്ല്യൻ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ഡസൻ കണക്കിന് വിമാനങ്ങളാണ് യുഎസിന് നഷ്ടമായതെന്ന് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു. അവർ തന്നെ സമ്മതിച്ച കാര്യമാണിത്. യുഎസിന്റെ എഫ്–35 വിമാനം തകർത്തു. ഇനിയും യുദ്ധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനാണ് അവരുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ സർപ്രൈസുകളുണ്ടാകുമെന്ന് അറാഗ്ചി പറഞ്ഞു.
