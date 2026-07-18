/US-Iran War Updates: ഇറാന്റെ മിസൈൽ‌ വർഷം! വ്യോമപാത അടച്ച് കുവൈത്ത്, സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു

ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇറാൻ-യുഎസ് സംഘർഷം കനക്കുന്നതിനിടെ കുവൈത്തിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇറാൻ. കുവൈത്തിൽ കനത്ത വ്യോമാക്രമണമാണ് ഇറാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കടൽജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകൾക്ക് നേരെയാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതോടെ കുവൈത്ത് വ്യോമപാത അടച്ചു.
വ്യോമപാത അടച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്നത്തെ മിക്ക വിമാന സർവീസുകളും പുനഃക്രമീകരിക്കുകയാണെന്ന് കുവൈത്ത് എയർവേയ്സ് അറിയിച്ചു. സർവീസുകൾ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നൽകിയ ഫോൺ നമ്പറുകളിലേക്ക് അയക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വിമാനക്കമ്പനികൾ യാത്രക്കാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇറാനും യുഎസും ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. അമേരിക്ക ആക്രമണം തുടർന്നാൽ ശക്തമായി തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നാണ് ഇറാൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം തുടർച്ചയായ ഏവാം ദിവസവും ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുഎസ്. ഇറാന്റെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സിറിക്ക് നഗരത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അതിനിടെ ഹോർമുസിൽ തായ്ലൻഡ് പതാക വഹിക്കുന്ന കപ്പൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അനുമതിയില്ലാതെ ഹോർമൂസ് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇറാൻ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആക്രമണം ജനവാസ മേഖലയിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തെക്കൻ ഇറാനിലെ ബന്തർ ഖമീർ തുറമുഖത്ത് 5 പാലങ്ങളാണ് യുഎസ് സേന ബോംബിട്ട് തകർത്തത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും പാക്ക് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന ഇറാൻഷർ പ്രവിശ്യയിലെ വിമാനത്താവളത്തിലും യുഎസ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. ആക്രമണത്തിൽ 8 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
സിറിയയിലെ തൻഫ് യുഎസ് സേനാതാവളം, ജോർദാനിലെ യുഎസ് താവളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണമുണ്ടായി. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇറാൻ സിറിയയെ ആക്രമിക്കുന്നത്. സിറിയയിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ യുഎസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ യുഎസ് സേനയും സിറിയയും ഇത് നിഷേധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇറാൻ മിസൈലുകൾ വെടിവച്ചിട്ടതായി ജോർദാൻ പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.