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US-Iran War Updates: ഇറാന്റെ മിസൈൽ‌ വർഷം! വ്യോമപാത അടച്ച് കുവൈത്ത്, സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു

ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ കുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളം അടച്ചു. കുവൈത്ത് എയർവെയ്സ് വിമാന സർവീസുകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 18, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:57 AM IST
US-Iran War Updates: ഇറാന്റെ മിസൈൽ‌ വർഷം! വ്യോമപാത അടച്ച് കുവൈത്ത്, സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു
Image Credit: Kuwait | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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