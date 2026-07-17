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US Iran Conflict: ആറാം ദിനവും കനത്ത ആക്രമണം തുടർന്ന് യുഎസ്; റെയില്‍വെ സ്‌റ്റേഷനും പാലങ്ങളും തകർത്തു; തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ

US Ian War: ഇറാനിലെ വിമാനത്താവളത്തിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും രണ്ട് പാലങ്ങളിലും രാത്രിയിൽ യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 17, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:11 AM IST
US Iran Conflict: ആറാം ദിനവും കനത്ത ആക്രമണം തുടർന്ന് യുഎസ്; റെയില്‍വെ സ്‌റ്റേഷനും പാലങ്ങളും തകർത്തു; തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ
Source: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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