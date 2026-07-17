ടെഹ്റാൻ: ആറാം ദിനവും യുഎസ് കനത്ത ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. ദക്ഷിണ ഇറാനിലെ വിമാനത്താവളം, റെയില്വേ സ്റ്റേഷന്, രണ്ട് പ്രധാന പാലങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് നേരെ യുഎസ് മിസൈല് ആക്രമണം നടത്തിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇറാന്റെ സൈനിക ശേഷി തകര്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ ആക്രമണ പരമ്പരയെന്നാണ് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് വ്യക്തമാക്കിയത്. പാലങ്ങള്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് മൂന്ന് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇറാന്റെ ഏക സിവിലിയന് ആണവനിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബുഷെഹര് നഗരത്തിലും സ്ഫോടനങ്ങള് ഉണ്ടായി.
യുഎസ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഗള്ഫ് മേഖലയിലുള്ള അമേരിക്കന് സഖ്യകക്ഷികള്ക്ക് നേരെ ഇറാനും ശക്തമായ തിരിച്ചടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജോര്ദാനിലെ യുഎസ് വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെ ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ്സ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള് വര്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇത് അഹ്വാസിലെ കുട്ടികളുടെ കാന്സര് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പ്രതികാരമായാണെന്ന് ഇറാന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ അമേരിക്കയുടെ മറ്റ് ഗള്ഫ് സഖ്യകക്ഷികളായ കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈന് എന്നിവിടങ്ങളിലും മിസൈല്-ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങള് നടത്തി. കുവൈറ്റ് തങ്ങളുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് സജ്ജമാക്കിയപ്പോള്, ബഹ്റൈനില് വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകള് മുഴങ്ങി.
ഇത്തോടെ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് കടുത്ത യുദ്ധപ്രതീതിയാണ്. മേഖലയില് നിന്ന് യുഎസ് സൈന്യം പൂര്ണമായി പിന്മാറണമെന്നും തങ്ങള് ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോകില്ലെന്നും ഇറാന് സൈനിക വക്താവ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ തുറമുഖങ്ങള് ഉപരോധിച്ച യുഎസ് നടപടിയെത്തുടര്ന്ന് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചിടാന് ഇറാന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
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