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US Iran Deal: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം; അമേരിക്ക ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കരാർ, ജൂൺ 19ന് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും

US Iran Deal To Stop The War: ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി ലബനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘർഷ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 15, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:25 AM IST
US Iran Deal: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം; അമേരിക്ക ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കരാർ, ജൂൺ 19ന് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും
Image Credit: US Iran | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം; അമേരിക്ക ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കരാർ
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