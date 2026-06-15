/US Iran Deal: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം; അമേരിക്ക ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കരാർ, ജൂൺ 19ന് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും

വാഷിങ്ടൺ: മൂന്ന് മാസത്തിലേറെയായി തുടർന്നുവന്ന അമേരിക്ക-ഇറാൻ യുദ്ധത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ജൂൺ 19-ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഈ കരാർ ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവെക്കുക. ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി ലബനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘർഷ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇറാന് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നാവിക ഉപരോധം അമേരിക്ക പിൻവലിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ആഗോള ഇന്ധന വിപണിയിൽ നിർണ്ണായകമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കാനും ധാരണയായി. കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് അമേരിക്ക മരവിപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഇറാന്റെ 12 ശതകോടി ഡോളർ വിട്ടുനൽകുമെന്നാണ് സൂചന.
തുടർന്നുള്ള 60 ദിവസത്തെ ചർച്ചകളിലൂടെ ഇത് 24 ശതകോടി ഡോളറായി ഉയർന്നേക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ, പൂർണ്ണമായ ഉപരോധം ഒഴിവാക്കൽ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും. സമാധാന പ്രഖ്യാപനത്തെ ആഗോള സമൂഹം വലിയ ആശ്വാസത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
ഇതൊരു 'നിർണ്ണായകമായ ചുവടുവെപ്പാണെന്ന്' യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇതിന് പിന്നാലെ ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഇറാന് മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും സമാധാനം പുലരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
അതേസമയം, യുദ്ധം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ ഉടമ്പടിക്കായുള്ള വിപുലമായ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും ഇറാന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസെം ഗാരിബാബാദിയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ വെള്ളിയാഴ്ച യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്.
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