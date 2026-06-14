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US Iran Peace Deal: യുദ്ധഭീതി ഒഴിയുന്നോ? യുഎസ് - ഇറാൻ സമാധാന കരാർ ഇന്ന് ഒപ്പുവെക്കും; ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുമെന്ന് ട്രംപ്

US Iran Peace Deal: സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചയുടൻ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 14, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:46 AM IST
US Iran Peace Deal: യുദ്ധഭീതി ഒഴിയുന്നോ? യുഎസ് - ഇറാൻ സമാധാന കരാർ ഇന്ന് ഒപ്പുവെക്കും; ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുമെന്ന് ട്രംപ്
Image Credit: Donald Trump | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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