/US Iran Peace Deal: യുദ്ധഭീതി ഒഴിയുന്നോ? യുഎസ് - ഇറാൻ സമാധാന കരാർ ഇന്ന് ഒപ്പുവെക്കും; ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുമെന്ന് ട്രംപ്

ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ-യുഎസ് സമാധാന കരാറിൽ ഇന്ന് ഒപ്പുവയ്ക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ധാരണ ഒപ്പിടുന്നതിന് പിന്നാലെ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കും. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ ട്രൂത്തിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും, 60 ദിവസത്തിനകം അന്തിമ കരാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ധാരണയിൽ അന്തിമ രൂപമായിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.
ജനീവയിൽ വെച്ച് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി വാൻസും ഇറാന്റെ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഖർ ഖാലിബാഫും തമ്മിൽ നീണ്ട നാളത്തെ സംഘർഷങ്ങൾ അഴസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമാധാന കരാർ ഒപ്പുവെച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതോടെ ഇറാൻ അടച്ചുപൂട്ടിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറന്നു നൽകാനും ഇറാന്റെ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേൽ യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നാവിക ഉപരോധം പിൻവലിക്കാനും ധാരണയായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടാതെ ഇറാന്റെ ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ ആസ്തികൾ മരവിപ്പിച്ച നടപടി അമേരിക്ക പിൻവലിച്ചേക്കും. ഇറാൻ്റെ എണ്ണ കയറ്റുമതിക്കുമേലുള്ള ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇനിയും ചർച്ചകൾ നടക്കും. അമേരിക്ക- ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായകമായ പ്രാഥമിക സമാധാന കരാർ 24 മണിക്കൂറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുമെന്നാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷരീഫ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. സാങ്കേതിക തല ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.