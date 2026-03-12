ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും തങ്ങളുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇറാൻ സന്നദ്ധമാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാൻ അറിയിച്ചു. നിലവിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമായും മൂന്ന് നിബന്ധനകളാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇറാന്റെ പരമാധികാരം മാനിക്കുക, യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക, ഭാവിയിൽ സമാനമായ അധിനിവേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉറപ്പുനൽകുക എന്നിവയാണ് ഈ ആവശ്യങ്ങൾ. റഷ്യൻ, പാകിസ്ഥാൻ ഭരണാധികാരികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളിലും താൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതായി പെസഷ്കിയാൻ പറഞ്ഞു.
മേഖലയിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് ഇറാന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും എന്നാൽ ഇസ്രായേലും യുഎസും ചേർന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ ഇറാന്റെ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചുകൊടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, ഇറാൻ യുഎസ് വാക്പോരും പരസ്പരം ഭീഷണിയും തുടരുകയാണ്.
അതേസമയം, അമേരിക്കയുമായും ഇസ്രായേലുമായും ബന്ധമുള്ള കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുമെന്നും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണനീക്കം തടയുമെന്നും ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാല് കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു.
