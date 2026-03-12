English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Iran President Pezeshkian: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് ഉപാധികൾ; അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും അം​ഗീകരിക്കണമെന്ന് മസൂദ് പെസഷ്കിയാൻ

Iran President Pezeshkian: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് ഉപാധികൾ; അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും അം​ഗീകരിക്കണമെന്ന് മസൂദ് പെസഷ്കിയാൻ

US Iran War End Demands: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമായും മൂന്ന് നിബന്ധനകളാണ് പെസഷ്കിയാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 12, 2026, 10:51 AM IST
  • റഷ്യ, പാകിസ്ഥാൻ ഭരണാധികാരികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതായി പെസഷ്കിയാൻ പറഞ്ഞു
  • നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇറാൻ സന്നദ്ധമാണെന്ന് പെസഷ്കിയാൻ അറിയിച്ചു

Read Also

  1. Iran Strikes Tel Aviv: ടെൽ അവീവിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം; ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം
Kerala DL 43 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി എടുത്തിരുന്നോ? നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വന്നു, ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ?
5
Kerala Lottery Result Today
Kerala DL 43 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി എടുത്തിരുന്നോ? നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വന്നു, ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ?
Kerala SS 510 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS 510 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Meenam Month Horoscope 2026: ഇനിയുള്ള 30 ദിവസം ഈ നാളുകാ‍ർക്ക് ഭാ​ഗ്യം; തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങൾ
6
Meenam Month Horoscope
Meenam Month Horoscope 2026: ഇനിയുള്ള 30 ദിവസം ഈ നാളുകാ‍ർക്ക് ഭാ​ഗ്യം; തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങൾ
Iran President Pezeshkian: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് ഉപാധികൾ; അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും അം​ഗീകരിക്കണമെന്ന് മസൂദ് പെസഷ്കിയാൻ

ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും തങ്ങളുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇറാൻ സന്നദ്ധമാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാൻ അറിയിച്ചു. നിലവിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമായും മൂന്ന് നിബന്ധനകളാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇറാന്റെ പരമാധികാരം മാനിക്കുക, യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക, ഭാവിയിൽ സമാനമായ അധിനിവേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉറപ്പുനൽകുക എന്നിവയാണ് ഈ ആവശ്യങ്ങൾ. റഷ്യൻ, പാകിസ്ഥാൻ ഭരണാധികാരികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളിലും താൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതായി പെസഷ്കിയാൻ പറഞ്ഞു.

ALSO READ: ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ഇന്ത്യക്കാരൻ അടക്കം നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

മേഖലയിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് ഇറാന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും എന്നാൽ ഇസ്രായേലും യുഎസും ചേർന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ ഇറാന്റെ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചുകൊടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, ഇറാൻ യുഎസ് വാക്പോരും പരസ്പരം ഭീഷണിയും തുടരുകയാണ്.

അതേസമയം, അമേരിക്കയുമായും ഇസ്രായേലുമായും ബന്ധമുള്ള കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുമെന്നും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണനീക്കം തടയുമെന്നും ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാല് കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

IranMasoud PezeshkianIran President Masoud Pezeshkian

Trending News