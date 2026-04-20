US Iran War: യുദ്ധം മുറുകുന്നു; അമേരിക്കൻ പടക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം

US Iran War Updates: ഒമാൻ കടലിൽ ഇറാന്റെ കപ്പൽ അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുമായി ഇറാൻ രംഗത്ത്. ഒമാൻ കടലിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ പടക്കപ്പലിൽ ഇറാൻ സൈന്യം ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: ഹോർമൂസിൽ ഇറാന്റെ കപ്പൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അമേരിക്ക
ഇതോടെ മേഖലയിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. തങ്ങളുടെ ചരക്കു കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തതിനല്ല പ്രതികരണമാണ് ഈ ആക്രമണം എന്നാണ് ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എത്ര ഡ്രോണുകൾ അയച്ചു? അമേരിക്കൻ കപ്പലിന് എന്ത് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും
നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക ഉപരോധം ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇറാനിയൻ പതാക വഹിച്ച തൂസ്ക എന്ന ചരക്ക് കപ്പൽ യുഎസ് സേന പിടിച്ചെടുത്തതോടെയാണ്. അമേരിക്കൻ നാവികർ ഇറാൻ കപ്പലിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ ഈ നടപടിയെ സായുധ കടൽക്കൊല എന്നാണ് ഇറാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
