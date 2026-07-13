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US-Iran War Update: ഇറാൻ യുഎസ് സംഘർഷം രൂക്ഷം; ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നു, ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 78 ഡോളറിന് മുകളിൽ

Crude oil price hike: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 5.4 ശതമാനം ഉയർന്ന ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില, വീണ്ടും മൂന്ന് ശതമാനം വർധിച്ച് ബാരലിന് 78 യുഎസ് ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 13, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:27 PM IST
US-Iran War Update: ഇറാൻ യുഎസ് സംഘർഷം രൂക്ഷം; ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നു, ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 78 ഡോളറിന് മുകളിൽ
Image Credit: Oil Price | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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