/US-Iran War Update: ഇറാൻ യുഎസ് സംഘർഷം രൂക്ഷം; ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നു, ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 78 ഡോളറിന് മുകളിൽ

യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ വീണ്ടും സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ആഗോളവിപണിയിൽ എണ്ണവില കുത്തനെ ഉയർന്നു. പ്രധാന ആഗോള കപ്പൽ പാതയായ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിലവിലെ നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ച് യുഎസും ഇറാനും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ അവകാശവാദങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 5.4 ശതമാനം ഉയർന്ന ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില, വീണ്ടും മൂന്ന് ശതമാനം വർധിച്ച് ബാരലിന് 78 യുഎസ് ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി. യുഎസ് ബെഞ്ച്മാർക്കായ വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബാരലിന് 74 ഡോളറിനടുത്താണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. യൂറോപ്യൻ സ്വാഭാവിക വാതക വിലയിലും 2.7 ശതമാനം വരെയുള്ള വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടതായി ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ഈ തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതയിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെന്റകോം) അറിയിച്ചു.
ഈ ആഴ്ചയിൽ യുഎസ് നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ സൈനിക നടപടിയാണിത്. സൈപ്രസ് പതാക വഹിച്ച ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായാണ് ഈ സൈനിക നടപടിയെന്ന് യുഎസ് പറയുന്നു. ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ വീണ്ടും ലക്ഷ്യമിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇറാന്റെ ക്രൂയിസ് മിസൈലും ആക്രമണ ഡ്രോണും യുഎസ് സേന തകർത്തതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വിതരണം വർധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ നൽകിയ താത്കാലിക സമാധാന കരാറിന് പിന്നാലെ കുറഞ്ഞ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില, പുതിയ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീണ്ടും വർധിക്കാൻ തുടങ്ങി. റഷ്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി വരുമാനത്തിൽ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ അളവ് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി.
സെന്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ എനർജി ആൻഡ് ക്ലീൻ എയറിന്റെ (സിആർഇഎ) റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, തൊട്ടുമുമ്പത്തെ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ജൂണിൽ ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയിൽ 34 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവുണ്ടായി. ജൂണിൽ 4.5 ശതകോടി യൂറോയുടെ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങിയത്. ഇത് റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം ഫോസിൽ ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയായ 5.5 ശതകോടി യൂറോയുടെ 83 ശതമാനം വരും. ഇതോടെ ചൈനയ്ക്ക് ശേഷം റഷ്യൻ ഹൈഡ്രോകാർബണുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഉപഭോക്താവായി ഇന്ത്യ മാറി.
ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി മുൻ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 5.4 ശതമാനം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വർധനവ്. രാജ്യത്തെ പ്രധാന റിഫൈനറികളിലേക്ക് റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ വരവ് വൻതോതിൽ വർധിച്ചു. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ജാംനഗർ റിഫൈനറിയിലേക്കുള്ള വിതരണം മേയ് മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 150 ശതമാനമാണ് ഉയർന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ പാരദീപ് റിഫൈനറിയിൽ 126 ശതമാനവും ബിപിസിഎലിന്റെ കൊച്ചി റിഫൈനറിയിൽ 83 ശതമാനവും നയാര എനർജിയുടെ വാദിനാർ റിഫൈനറിയിൽ 45 ശതമാനവും വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി സിആർഇഎ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള വാങ്ങലുകൾ റഷ്യയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതി അളവ് 14 ശതമാനം ഉയർത്താൻ സഹായിച്ചു.
എന്നാൽ കുറഞ്ഞ വില കാരണം റഷ്യയുടെ പ്രതിദിന ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതി വരുമാനം 8 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 34.8 കോടി യൂറോ ആയി. മൊത്തം കയറ്റുമതി അളവിൽ 7 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായെങ്കിലും, റഷ്യയുടെ മൊത്തം ഫോസിൽ ഇന്ധന കയറ്റുമതി വരുമാനം പ്രതിദിനം 1 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 73.4 കോടി യൂറോയിലെത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
2026 ജൂണിൽ 5.5 ശതകോടി യൂറോയുടെ റഷ്യൻ ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഇന്ത്യ, റഷ്യൻ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങിയ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണെന്ന് സിആർഇഎ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിമാസ റഷ്യൻ ഇറക്കുമതിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ 83 ശതമാനം (4.5 ശതകോടി യൂറോ) ആയിരുന്നു. എണ്ണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും (48.8 കോടി യൂറോ) കൽക്കരിയും (44.4 കോടി യൂറോ) ആണ് ബാക്കി തുകയ്ക്കായി ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്.
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