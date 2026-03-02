US Israel and Iran Strikes: ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് യുദ്ധം; സൈനിക-സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാം? ഇസ്രായേൽ വിപണിയിലെ കുതിപ്പിന് പിന്നിലെന്ത്?

ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സൈനിക സംഘർഷം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ആക്രമണ-പ്രത്യാക്രമണ പോരാട്ടത്തിനപ്പുറം, ഇതൊരു വലിയ സാമ്പത്തിക യുദ്ധമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
1. ഡ്രോണുകൾ, പ്രതിരോധം: ദീർഘകാല യുദ്ധത്തിൽ ഇറാന് എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണ തന്ത്രം അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ 'ഷാഹിദ്' ഡ്രോണുകൾക്ക് ഏകദേശം 35,000 യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 29 ലക്ഷം രൂപ) മാത്രമാണ് ചിലവ്. എന്നാൽ ഇവയെ തകർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിസൈലുകൾക്ക് 500,000 യുഎസ് ഡോളർ മുതൽ മുതൽ 4 മില്യൺ ഡോളർ വരെ ചിലവ് വരുന്നു. അതായത്, ഒരു ഡ്രോണിനെ തകർക്കാൻ 14 മുതൽ 100 മടങ്ങ് വരെ തുക പ്രതിരോധത്തിനായി ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്നു.
ഇറാൻ പ്രതിമാസം 500-ഓളം ഡ്രോണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ പക്കൽ 80,000-ത്തോളം ഡ്രോണുകളുടെ ശേഖരം ഉണ്ടെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇതേ സ്ഥിതിയിൽ ആക്രമണം തുടർന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇസ്രായേലിന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും പ്രതിരോധ മിസൈൽ ശേഖരം തീർന്നുപോയേക്കാം. ഇത് സാമ്പത്തികമായി താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് യുദ്ധത്തെ എത്തിക്കും.
2. ഡ്രോണുകളെ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ചുതന്നെ തകർക്കാൻ യുഎസും യുകെയും; ലക്ഷ്യമെന്ത്?
ആകാശത്ത് വെച്ച് ഇറാന്റെ ഡ്രോണുകളെ തടയുന്നത് സാമ്പത്തികമായി നഷ്ടമാണെന്ന് എതിർചേരി മനസ്സിലാക്കി. ഇതോടെയാണ് അമേരിക്കയും യുകെയും തന്ത്രം മാറ്റിയത്. ഡ്രോണുകൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കാനാണ് പുതിയ നീക്കം. ഓരോ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ഡ്രോണുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ലാഭകരവും ഫലപ്രദവും അവയുടെ വിക്ഷേപണ തറകളും സംഭരണശാലകളും നശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് സൈനിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇറാന്റെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് സൈനിക താവളങ്ങൾ വിട്ടുനൽകുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കീർ സ്റ്റാമർ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
3. ഇസ്രയേലിന്റെ വിപണിയിൽ മുന്നേറ്റം: നിക്ഷേപകർ കരുതുന്നത് എന്ത്?
സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുമ്പോഴും ഇസ്രായേൽ ഓഹരി വിപണിയിൽ വലിയ കുതിപ്പാണ് കാണാനാകുന്നത്. ഇസ്രായേൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് 8.85 ശതമാനം വരെ ഉയർന്നു. ആക്രമണങ്ങൾക്കിടയിലും ഓഹരി വിപണി ഉയരുന്നത് വിചിത്രമായി തോന്നാമെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്.
ഇസ്രായേൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിർണ്ണായക വിജയം നേടുമെന്നും ഇറാൻ്റെ സ്വാധീനം മേഖലയിൽ കുറയുമെന്നുമാണ് നിക്ഷേപകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ ഭീഷണി ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇല്ലാതാകുന്നത് മേഖലയിലെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇത് നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂലമാകുമെന്നുമാണ് നിക്ഷേപകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
കൂടാതെ, ഇസ്രായേൽ വികസിപ്പിച്ച 'അയൺ ബീം' പോലുള്ള ലേസർ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പ്രതിരോധ ചിലവ് കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും നിക്ഷേപകർക്ക് ഉണ്ട്. ഇക്കാരണങ്ങളും ഇസ്രയേലിൻറെ ഓഹരി വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.
