US Imposing Additional 25% Tariffs On India: നാളെ മുതൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 25% അധിക തീരുവ ചുമത്താൻ യുഎസ്

ഈ വർഷം ആഗസ്റ്റിലാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടരുന്നതിനുള്ള പിഴയായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 26, 2025, 06:26 PM IST
  • ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ
  • അമേരിക്ക ഔദ്യോഗികമായി പൊതു അറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു
  • പുതിയ തീരുവ ആഗസ്റ്റ് 27 ന് പുലർച്ചെ 12:01 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക ഔദ്യോഗികമായി പൊതു അറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ തീരുവ ആഗസ്റ്റ് 27 ന് പുലർച്ചെ  12:01 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: ബിസിനസ് വഞ്ചനാ കേസിൽ ട്രംപിന് ആശ്വാസം

യുഎസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബോർഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വഴി ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച നോട്ടീസിൽ താരിഫുകൾ ആഗസ്റ്റ് 6 ന് ഒപ്പുവച്ച പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ 14329 നടപ്പിലാക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.

റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുമേൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച അധിക തീരുവയാണ് നാളെ മുതൽ നിലവിൽ വരാനിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ മറ്റൊരു ശാക്തിക ചേരി രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുടെ ചർച്ചയും നടക്കുന്നുണ്ട്. 

Also Read: ആഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ ഇവർക്ക് സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടവും!

യുഎസിന്റെ ഭീഷണി മറികടക്കാൻ റഷ്യ–ഇന്ത്യ–ചൈന കൂട്ടായ്മയുണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ചർച്ചകൾ. ഈ വർഷം അവസാനം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനവും ആഗസ്റ്റ് അവസാനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ച എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. 

സമ്മർദത്തിലാക്കി നേട്ടം കൊയ്യാനുള്ള ട്രംപിന്റെ നയത്തിനു വശപ്പെടാതെ കടുംപിടിത്തം ഉപേക്ഷിച്ചു പരസ്പരം കൈകൊടുക്കാൻ ആർഐസി നേതാക്കൾ തുനിഞ്ഞേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.  ആഗോള വിപണിയിൽ അമിതമായി ഡോളറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കു കാരണമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലൊരു ധാരണയോ കൂട്ടായ്മയോ ഉണ്ടായാൽ അതിനു മുന്നിൽ യുഎസിനു വിയർക്കേണ്ടി വരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

