/US Iran Conflict: ഇറാന് നേരെ യുഎസിന്റെ കനത്ത ആക്രമണം; വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി, കനത്ത പുക, വീഡിയോ പുറത്ത്

വാഷിങ്ടൻ∙ ഇറാനെ ആക്രമിച്ച് യുഎസ്. ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോ യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്റർ കമാൻഡ് (സെന്റ്കോം) പുറത്തുവിട്ടു. സ്ഫോടനത്തെ പിന്നാലെ അവിടെ പുക ഉയരുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇറാന്റെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യുഎസ് സൈന്യം പറഞ്ഞു.
യുഎസിന്റെ ശക്തമായ ആക്രമണത്തെ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അപലപിച്ചു. യുഎസ് ആക്രമണത്തോടെ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം വീണ്ടും തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ അമേരിക്ക തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു. ഇറാന്റെ മിസൈൽ ഡ്രോൺ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും തീരദേശ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കും നേരെയായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം.
ഇറാന് വെടിനിര്ത്തല് കരാര് ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തില് ആളപായമുണ്ടായതായി റിപ്പോര്ട്ടില്ല. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ വീണ്ടും ആശങ്കയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ നീങ്ങുന്നതെന്ന് രാജ്യാന്തര വാർത്ത ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
സമാധാന കരാറിന് പിന്നാലെ ഹോര്മുസിലെ കപ്പല് ഗതാഗതം ഉള്പ്പടെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും വീണ്ടും പോരിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്. ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോയ കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട്ത് നാല് ഡ്രോണുകളാണ്. ഇതില് മൂന്നെണ്ണവും അമേരിക്കന് സേന പ്രതിരോധിച്ചെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപ് പറഞ്ഞത്.
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