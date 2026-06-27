Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /US Iran Conflict: ഇറാന് നേരെ യുഎസിന്റെ കനത്ത ആക്രമണം; വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി, കനത്ത പുക, വീഡിയോ പുറത്ത്

US Iran Conflict: ഇറാന് നേരെ യുഎസിന്റെ കനത്ത ആക്രമണം; വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി, കനത്ത പുക, വീഡിയോ പുറത്ത്

US Iran Conflict Updates: ഇറാന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും അമേരിക്കൻ സൈന്യം അതിശക്തമായി ആക്രമിച്ചിരുന്നു.

Written ByKarthika V
Published: Jun 27, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:28 PM IST
US Iran Conflict: ഇറാന് നേരെ യുഎസിന്റെ കനത്ത ആക്രമണം; വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി, കനത്ത പുക, വീഡിയോ പുറത്ത്
Image Credit: US Iran | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ഖാലിസ്താനി ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി; ഡൽഹിയും ഉത്തരാഖണ്ഡും കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ
Khalistani Terror Attack1 hr ago
2
US Iran Conflict2 hrs ago
3
KEAM 20263 hrs ago
4
Attukal Suicide Case3 hrs ago
5
Nivin Pauly8:11 AM IST