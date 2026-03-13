English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • US Military Plane Crash: ഇറാൻ ദൗത്യം, യുഎസ് സൈനിക വിമാനം ഇറാഖിൽ തകർന്നുവീണു; ആക്രമണം അല്ലെന്ന് യുഎസ്, രക്ഷാപ്രവർത്തനം

US Military Plane Crash: ഇറാൻ ദൗത്യം, യുഎസ് സൈനിക വിമാനം ഇറാഖിൽ തകർന്നുവീണു; ആക്രമണം അല്ലെന്ന് യുഎസ്, രക്ഷാപ്രവർത്തനം

യുഎസിന്റെ കെസി-135 സൈനിക വിമാനമാണ് തകർന്നുവീണത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 13, 2026, 08:49 AM IST
  • 60 വർഷത്തിലേറെയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കെസി-135 വിമാനങ്ങൾ.
  • ഇതിൽ സാധാരണയായി മൂന്ന് പേരാണ് ഉണ്ടാവുക.

US Military Plane Crash: ഇറാൻ ദൗത്യം, യുഎസ് സൈനിക വിമാനം ഇറാഖിൽ തകർന്നുവീണു; ആക്രമണം അല്ലെന്ന് യുഎസ്, രക്ഷാപ്രവർത്തനം

ബാഗ്ദാദ്: പടിഞ്ഞാറൻ ഇറാഖിൽ യുഎസ് സൈനിക വിമാനം തകർന്നുവീണു. ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായ, ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന കെസി-135 സൈനിക വിമാനമാണ് തകർന്നുവീണത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി അമേരിക്ക അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം വിമാനം തകർന്നുവീണതിന്റെ കാരണം അവ്യക്തമാണെന്നും ആക്രമണത്തെ തുടർന്നല്ല വിമാനം തകർന്നതെന്നും യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ നാലാമത്തെ സൈനിക വിമാനമാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത്. നേരത്തെ മൂന്ന് എഫ്-15 വിമാനങ്ങൾ തകർന്നിരുന്നു. 60 വർഷത്തിലേറെയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കെസി-135 വിമാനങ്ങൾ. ഇതിൽ സാധാരണയായി മൂന്ന് പേരാണ് ഉണ്ടാവുക. പൈലറ്റ്, കോപൈലറ്റ് എന്നിവരെ കൂടാതെ മറ്റ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ബൂം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് മൂന്നാമതായി ഇതിലുണ്ടാവുക. 37 പേരെ വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ വിമാനത്തിന്. ചില കെസി-135 ദൗത്യങ്ങൾക്ക് നാവിഗേറ്റർ ആവശ്യമാണ്.

Also Read: Modi-Iran Talks: മോദി-ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ചർച്ച: മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചു, സംഘർഷം തുടങ്ങി ആദ്യ ഫോൺ സംഭാഷണം

​ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇറാൻ

അതേസമയം ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇറാന്റെ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. ഒമാനിൽ വീണ്ടും ഡ്രോൺ ആക്രമണ ശ്രമം നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബഹ്‌റൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഇറാൻ വീണ്ടും ലക്ഷ്യമിടുകയാണ്. അറേബ്യൻ ഗൾഫ്, ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക്, ഒമാൻ കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് യു.കെ മാരിടൈം ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി...മറുപടി നൽകി ഇരാൻ

ഇറാൻ ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭീഷണിയുമായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. സംഘർഷം രൂക്ഷമാക്കാൻനാണ് ഇറാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വൈദ്യുതി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഭീഷണി. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വൈദ്യുതി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ യുഎസ് ആക്രമിച്ചാൽ മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി ഗ്രിഡുകളെയാകെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാനും മറുപടി നൽകി.

