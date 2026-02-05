Trump Assassination Attempt: ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസ്: പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ച് യുഎസ് കോടതി

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതി റയാൻ റൂത്തിന് (59) ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഫ്ലോറിഡയിലെ ഫെഡറൽ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജീവപര്യന്തത്തിന് പുറമെ തോക്ക് കൈവശം വെച്ച കുറ്റത്തിന് ഏഴ് വർഷം അധിക തടവും കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2024 സെപ്റ്റംബറിൽ ഫ്ലോറിഡയിലെ ട്രംപ് ഇന്റർനാഷണൽ ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചാണ് പ്രതി ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഏകദേശം 12 മണിക്കൂറോളം തോക്കുമായി പതുങ്ങിയിരുന്ന ഇയാളെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ് പ്രതിയുടെ പ്രവർത്തിയെന്ന് യുഎസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജഡ്ജി ഐലീൻ കാനൻ വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പരോളില്ലാത്ത ആജീവനാന്ത തടവുശിക്ഷയാണ് പ്രതി റയാൻ റൂത്തിന് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെയാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി തോക്ക് കൈവശം വെച്ച കുറ്റത്തിന് ഏഴ് വർഷത്തെ അധിക തടവും വിധിച്ചത്. മറ്റ് മൂന്ന് കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷകൾ ഇതോടൊപ്പം അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്നും വിധിയിൽ പറയുന്നു.
അതേസമയം 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ റയാൻ റൂത്ത് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വിധി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതി റായൻ കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് പേന ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇത് വലിയ പരിഭ്രാന്തിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പ്രവർത്തികളിൽ യാതൊരു പശ്ചാത്താപവുമില്ലാത്ത പ്രതി സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി.
