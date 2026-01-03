Venezuela US Attack: വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ തടവിലാക്കിയെന്ന് ട്രംപ്; അലപിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ

കാരക്കാസ്: വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയും ഭാര്യ സിലിയ ഫ്ലോറസും അമേരിക്കൻ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. വെനസ്വേലൻ തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ സ്ഫോടന പരമ്പരകൾക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. മേഖലയിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം നടത്തിവരുന്ന "ലഹരിവിരുദ്ധ" സൈനിക നടപടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള നീക്കമെന്നാണ് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത്.
അമേരിക്കൻ സൈന്യവമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത നീക്കമാണിതെന്ന് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' വഴി ട്രംപ് അറിയിച്ചു. "വെനസ്വേലയ്ക്കും അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയ്ക്കും എതിരെ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയും ഭാര്യയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് മാറ്റി" ട്രംപ് കുറിച്ചു.
ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നതിനായി ഫ്ലോറിഡയിലെ മാർ-എ-ലാഗോയിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തും. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഏകദേശം 2 മണി മുതൽ കാരക്കാസിൽ തീവ്രമായ ബോംബാക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
താഴ്ന്നു പറന്ന വിമാനങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് പിന്നാലെ കുറഞ്ഞത് ഏഴോളം വൻ സ്ഫോടനങ്ങൾ കേട്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ മഡുറോ സർക്കാർ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വ അധിനിവേശത്തെ ചെറുക്കാൻ ജനങ്ങൾ അണിനിരക്കണമെന്ന് വെനസ്വേലൻ നേതാക്കൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മഡുറോ പുറത്തായതോടെ വെനസ്വേലയിൽ വലിയ ഭരണപ്രതിസന്ധിയാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.